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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते-होते बचा, रनवे पर भिड़े दो विमान

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते-होते बचा, रनवे पर भिड़े दो विमान

SpiceJet Flight Hits Akasa Air Plane: इस हादसे के बाद स्पाइसजेट का विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही ग्राउंड कर दिया गया है. दूसरी एयरलाइन का डैमेज हुआ विमान भी ऑपरेशन से बाहर है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 05:31 PM (IST)
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दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को बड़ा हादसा टला. स्पाइसजेट का B737-700 विमान एयरपोर्ट पर टैक्सीइंग कर रहा था तभी वो अकासा एयर के खड़े विमान से जा टकराया. इस टक्कर में स्पाइसजेट के विमान की दाईं तरफ का विंगलेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही अकासा एयर के विमान के बाईं तरफ का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी डैमेज हो गया. इस हादसे के बाद स्पाइसजेट का विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही ग्राउंड कर दिया गया है.

हादसे के बाद आकासा एयर का बयान

दूसरी एयरलाइन का डैमेज हुआ विमान भी ऑपरेशन से बाहर है. आकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा, 'आकासा एयर का विमान, जो दिल्ली से हैदराबाद के लिए उड़ान QP 1406 संचालित कर रहा था, उसे 16 अप्रैल, 2026 को बे (bay) पर वापस लौटना पड़ा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक आकासा का विमान स्थिर खड़ा था, तभी किसी दूसरी एयरलाइन का विमान उससे टकरा गया. सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया है. हमारी ग्राउंड टीमें यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है.'

स्पाइसजेट के दाहिने विंगलेट को पहुंचा नुकसान: कंपनी

स्पाइसजेट प्रवक्ता ने कहा, '16 अप्रैल को, दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी करते समय स्पाइसजेट का एक B737-700 विमान हादसे का शिकार हो गया, जिस वजह से उसके दाहिने विंगलेट और एक दूसरी एयरलाइन के विमान के बाएं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को नुकसान पहुंचा. स्पाइसजेट के विमान को दिल्ली में ही रोक दिया गया है.'

इससे पहले 3 फरवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर इसी तरह की एक घटना घटी, जब इंडिगो के एक विमान का विंगटिप एयर इंडिया के विमान से टकरा गया था. दोनों विमानों में यात्री सवार थे. एयरलाइंस के प्रवक्ताओं के अनुसार, यह घटना हैदराबाद से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 791 और मुंबई से कोयंबटूर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2732 के बीच हुई थी.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 16 Apr 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
SpiceJet Akasa Air DELHI
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