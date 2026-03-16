हैदराबाद के फिल्मनगर में BMW ने डिवाइडर तोड़ा, एयरबैग खुलने से टला हादसा, BNS के तहत केस दर्ज

हैदराबाद के फिल्मनगर इलाके में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लग्जरी BMW कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई. तेज रफ्तार में सफर कर रही यह कार फिल्मनगर में डिवाइडर से टकराई, जिससे गाड़ी के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा. टक्कर होते ही कार के एयरबैग तुरंत खुल गए, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार लोग बड़े हादसे से बच गए.

पुलिस ने दर्ज किया केस

बंजारा हिल्स पुलिस ने बताया कि इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर केस दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कार मालिक और चालक एक महिला, जिसका नाम कौसर बताया गया है, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत लापरवाही और उतावलेपन से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अत्यधिक तेज रफ्तार के कारण गाड़ी का टायर फट गया, जिससे नियंत्रण खो गया और कार डिवाइडर से जा टकराई.

एक और लग्जरी कार हुई थी हादसे का शिकार

यह घटना ऐसे समय आई है जब कुछ ही दिन पहले जूबली हिल्स के रोड नंबर 45 पर एक फेरारी कार हादसे का शिकार हुई थी. हैदराबाद की सड़कों पर लग्ज़री गाड़ियों की ओवरस्पीडिंग एक गंभीर और बार-बार दोहराई जाने वाली समस्या बनती जा रही है. इसी दिन शहर में एक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ.

15 मार्च को मेडिपल्ली इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. बाइक पर उनकी पत्नी और बच्चा भी सवार थे. कार ने पीड़ित और उनकी पत्नी को रौंद दिया पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी और बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया. हैदराबाद पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.