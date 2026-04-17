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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelimitation Bill 2026: 16 नंबर क्या है, जिसके साथ राहुल गांधी ने किया संसद में अपना भाषण खत्म?

Delimitation Bill 2026: 16 नंबर क्या है, जिसके साथ राहुल गांधी ने किया संसद में अपना भाषण खत्म?

राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि “स्पीकर सर, मुझे आपसे एक सवाल करना है.” इस पर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया कि वे स्पीकर से सवाल नहीं पूछ सकते.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 04:06 PM (IST)
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Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच हल्की नोंक-झोंक देखने को मिली, जिसने माहौल को कुछ देर के लिए दिलचस्प बना दिया. राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि “स्पीकर सर, मुझे आपसे एक सवाल करना है.” इस पर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया कि वे स्पीकर से सवाल नहीं पूछ सकते. इसके बाद राहुल ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा कि उनका मतलब सवाल नहीं, बल्कि अनुरोध करना है.

विषय से भटकने पर रोक

इसके बाद राहुल गांधी ने अमेरिका से जुड़ी एक डील का जिक्र करना चाहा, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए साफ कहा कि वे केवल महिला आरक्षण विधेयक पर ही बात करें. इसके बाद राहुल ने फिर अपने भाषण को मुख्य विषय पर केंद्रित किया.

16 नंबर का सच क्या है?

16 नंबर का सच क्या है जिसके बारे में राहुल गांधी ने  अपनी संसद के भाषण में जिक्र करके अपना भाषण खत्म कर दिया. राहुल गांधी महिला बिल पर बोलते बोलते यूएस डील पर चले गए थे, जिसपर स्पीकर ने आपत्ति जताई थी. इसके बाद राहुल ने कहा कि वो नहीं बोलेंगे. उसके बाद राहुल ने कहा कि वो सभी को एक पहेली देकर जाएंगे.

उसके बाद पीएम के भाषण पर टिप्पणी करते हुए राहुल ने कहा कि उनका भाषण काफी कमजोर था. लेकिन 16 अप्रैल की तारीख पर मेरा ध्यान गया. हर चीज नंबर 16 से जुड़ा हुआ है. सभी चीजों का उत्तर इसी नंबर 16 में है. राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि अगर किसी को पता चले तो ट्विटर और किसी अन्य माध्यम से हमें बताए. राहुल गांधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर बोल रहे थे और इसका विरोध करते हुए कहा कि वो इस बिल को यहां पर हराकर रहेंगे.

 


Delimitation Bill 2026: 16 नंबर क्या है, जिसके साथ राहुल गांधी ने किया संसद में अपना भाषण खत्म?

इसी दौरान स्पीकर ने राहुल गांधी से पूछा कि उनके हाथ को क्या हुआ है, जिस पर राहुल ने जवाब दिया कि उनके अंगूठे में चोट लगी है. इससे सदन में कुछ हल्का माहौल भी बना.


Delimitation Bill 2026: 16 नंबर क्या है, जिसके साथ राहुल गांधी ने किया संसद में अपना भाषण खत्म?

अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के अंदर भ्रम की स्थिति है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद को ही देश और सेना मानने लगी है, जबकि वह सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है. इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी मंत्री के लिए “मैजिशियन” जैसे शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय है.

 

राहुल का बीजेपी पर हमला

लोकसभा में महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार के सामने एक बड़ी शर्त रखते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल का पूरा समर्थन करेगी, अगर जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल आरक्षण तय करने में किया जाए. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जाति जनगणना शुरू करने की बात कही, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या इसके आंकड़े वास्तव में आरक्षण नीति में लागू होंगे। राहुल गांधी के मुताबिक यही सबसे बड़ा सवाल है.


Delimitation Bill 2026: 16 नंबर क्या है, जिसके साथ राहुल गांधी ने किया संसद में अपना भाषण खत्म?

“सरकार डरी हुई है”

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार “डरी हुई” है और भारतीय राजनीति के ढांचे को बदलने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों को यह संदेश दिया जा रहा है कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम की जा सकती है, ताकि सत्ता संतुलन प्रभावित हो. उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस दलित और ओबीसी समुदायों के अधिकारों को कमजोर नहीं होने देगी. राहुल गांधी के अनुसार, इन वर्गों को सिर्फ पहचान के स्तर पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन्हें वास्तविक प्रतिनिधित्व और भागीदारी नहीं दी जाती. इस बहस में जहां महिला आरक्षण पर गंभीर चर्चा हुई, वहीं राहुल गांधी और स्पीकर के बीच हुई छोटी-छोटी नोकझोंक ने इसे और ज्यादा चर्चित बना दिया.

ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल ने क्यों किया दादी इंदिरा गांधी को याद? बोले- ये नहीं वुमन रिजर्वेशन बिल

Published at : 17 Apr 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI Women Reservation Bill
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