हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?

'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?

आजम खान हाल ही में सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं. करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद वह जेल से छूटे. उनके खिलाफ जमीन हड़पने, आपराधिक साजिश से लेकर धोखाधड़ी और नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 06 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े नामों में शामिल आजम खान सीतापुर जेल से करीब 23 महीनों के बाद बाहर आए हैं. आजम रामपुर से 10 बार विधायक और यूपी में प्रभावशाली मंत्री रह चुके हैं. इसके अलावा वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रह चुके हैं. आजम खान ने हाल ही में अपने ऊपर लगे हेटस्पीच के मुकदमे की तुलना राहुल गांधी पर लगे आरोपों से की है.

आजम खान ने हेट स्पीच पर निचली अदालत के फैसले पर एक ही दिन में फैसला किए जाने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा, 'आजम खान की सदस्यता गई तो 5 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने सीट वैकेंट घोषित कर दी. सचिव ने भी कर दी. छठे घंटे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया. उन्हीं धाराओं में बल्कि एक दो धाराएं ज्यादा. राहुल गांधी साहब को सजा हुई, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया. सेक्रेटरी जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया. यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट तक से स्टे ले आए. ये फर्क है आज के हिंदुस्तान में कि आजम खान की तकरीर 5 घंटे में तय हो जाती है और राहुल गांधी को सुप्रीम से स्टे लाने का मौका दिया जाता है. ये फर्क है उनमें और मुझमें क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आजम खान और उनका नाम राहुल गांधी है.'
 
निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना गया: आजम

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम ने एक इंटरव्यू में कहा, 'अभी इंसाफ बाकी है. निचली अदालत का इंसाफ आखिरी नहीं है और ये इंसाफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा मान लिया गया है. अगर सुप्रीम कोर्ट हमें सजा सुना देती तो यकीनन हमारा जुर्म साबित हो जाता. लेकिन सबसे निचली अदालत के फैसले पर.'

उन्होंने कहा, 'अगर मैं मुसलमान हूं तो आप मुझे जलील करेंगे. मारेंगे आप मुझे. मैं मुसलमान हूं तो आप मुझपर व्यंग्य करेंगे. आप मेरी वतन वफादारी पर शक करेंगे. अगर मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूं तो मैं हूं. मैंने तो सिर्फ एक ही मुकदमे का जिक्र किया है. मैंने अपना नाम भी सही लिया है और उनका नाम भी सही लिया है. अगर मैं खुलकर बोलूंगा तो मेरे ऊपर और भी मुकदमे कायम करा देंगे.'  
 
मेरे दोनों हाथों में लड्डू: आजम खान 

जब उनसे पूछा गया कि पहले अब्बास अंसारी जेल से छूटे, उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई. आजम खान जेल से छूट गए. इरफान सोलंकी भी छूट गए. अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी भी छूट गए. क्या कुछ-कुछ खिचड़ी पक रही है तो इस पर उन्होंने कहा कि हम इतने छिछोरे घटिया आदमी नहीं हैं कि अगर दो धाराएं बढ़ गईं तो हम कश्ती से उतरकर पानी में कूद जाएंगे. पौने दो साल की इमरजेंसी के बाद भी जिंदा निकले थे. फिर भेज देंगे तो जिंदा निकले तो गाजी होंगे और मरकर निकले तो शहीद होंगे. हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं.
 
ओवैसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं?  

आजम खान से पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिमों के लीडर हैं और वह अपनी बात मुखरता से रखते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर आजम ने कहा, 'मैं कम पढ़ा लिखा, चोर-उचक्का वो बड़े आदमी हैं. उनके खिलाफ मुकदमा कैसे हो जाएगा. वो गली में रहते हैं. उनके घर में ढाई फीट पानी भरता है क्या. मेरे घर में किसी ने जनरेटर का मुंह नहीं देखा. मैं-मैं हूं, मुर्गी चोर, बकरी चोर. चोरों का वही अंजाम होगा, जो मेरा हो रहा है. खता ये नहीं हैं. खता है कलम. जिसे मैंने ठेले और रिक्शा वाले के बच्चे-बच्चियों के हाथ में पकड़ाई.'

23 महीने बाद जेल से छूटे आजम 

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हाल ही में सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं. करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई हुई. आजम के खिलाफ जमीन हड़पने, आपराधिक साजिश से लेकर धोखाधड़ी और नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप हैं. 2022 में हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान ने विधानसभा सदस्यता खो दी थी.  

Published at : 06 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
AZam Khan RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
बॉलीवुड
58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?
58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
पुनीत सुपर स्टार ने नाले में डुबोकर खाया घेवर! वीडियो देख यूजर्स को आई घिन- आप भी देखिए
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth physical relation: क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
क्या करवाचौथ पर बना सकते हैं शारीरिक संबंध? 99 पर्सेंट लोग करते हैं यह गलती
जनरल नॉलेज
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget