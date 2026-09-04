Xप्लेन: सपा-CJP की गुप्त बैठक से UP की सियासत में बड़ी हलचल, जानें इस मीटिंग के मायने
हालांकि SP और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच अभी तक किसी औपचारिक चुनावी या सीट-शेयरिंग समझौते का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस रणनीतिक संवाद ने राज्य के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है. समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ 90 मिनट तक बंद कमरे में मैराथन बैठक की.
यह हाई-प्रोफाइल बैठक समाजवादी पार्टी मुख्यालय के समीप स्थित जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के दफ्तर में हुई. इस मुलाकात के दौरान रांका के साथ पार्टी के सात सहयोगियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था. लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस लंबी बातचीत के बाद हालांकि दोनों में से किसी भी दल ने कोई आधिकारिक संयुक्त बयान जारी नहीं किया और नेताओं ने बाहर निकलते समय मीडिया से दूरी बनाए रखी. फिर भी, राज्य की एक स्थापित क्षेत्रीय दिग्गज पार्टी और युवाओं के नेतृत्व वाले उभरते राजनीतिक आंदोलन के बीच हुई इस अचानक मुलाकात के कूटनीतिक और सियासी मायनों पर राज्यभर में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है.
मुलाकात के मुख्य बिंदु: युवा, शिक्षा और बेरोजगारी पर मंथन
ANI ने सूत्रों के मुताबिक लिखा कि बंद कमरे में हुई इस चर्चा का मुख्य एजेंडा युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्रित था. बैठक में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया
-पेपर लीक और परीक्षा पारदर्शिता: राष्ट्रीय स्तर पर NEET और राज्य की प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक की समस्या.
-शिक्षा का गिरता ढांचा: प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और बंद होते विद्यालयों का मुद्दा.
-बेरोजगारी और महंगी शिक्षा: युवाओं के सामने बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और निजी शिक्षा की अत्यधिक लागत.
बैठक की पुष्टि करते हुए समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बातचीत लखनऊ में आयोजित हुई थी. उन्होंने संकेत दिया कि अखिलेश यादव लगातार युवाओं की शिकायतों और सरकारी शिक्षा की बदहाली पर राज्य सरकार को घेरते रहे हैं, इसलिए यह संवाद बेहद स्वाभाविक था. वहीं, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने CJP प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है.
SP और CJP के बीच बढ़ती नजदीकियां
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से दोनों संगठनों के बीच निर्मित हो रहे रणनीतिक समन्वय का परिणाम है.
CJP का नेतृत्व आशुतोष रांका जैसे युवा पेशेवर कर रहे हैं, जो IIT कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) के पूर्व छात्र हैं. उन्होंने युवाओं और छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मैकिन्से जैसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंसल्टिंग फर्म की नौकरी छोड़ दी थी. CJP को Gen-Z (नई पीढ़ी के युवाओं) और शिक्षित कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक समर्थन मिल रहा है.
इससे पहले, जब नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ CJP का 36 दिनों तक लंबा विरोध प्रदर्शन चला था, तब एसपी सांसद डिंपल यादव और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया था. इसके अतिरिक्त, जब राजस्थान में CJP के "स्कूल ठीक करो" अभियान के दौरान रांका पर हमला हुआ था, तब अखिलेश यादव ने खुलकर उस घटना की निंदा की थी और छात्रों की सुरक्षा व प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाए थे.
इस मुलाकात के 7 राजनीतिक मायने
-
जेन-जेड (Gen-Z) और युवा वोट बैंक का एकीकरण: पूर्व IIT/LSE पेशेवरों द्वारा संचालित मंच से हाथ मिलाकर अखिलेश यादव का लक्ष्य पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, छात्रों और शहरी मध्यम वर्ग के Gen-Z वोट बैंक को सीधे आकर्षित करना है.
-
शिक्षा के मुद्दे पर सत्ता-विरोधी लहर का निर्माण: CJP का "स्कूल ठीक करो" अभियान और एसपी द्वारा प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का विरोध आपस में मिलते हैं. यह गठबंधन सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मुद्दा-आधारित माहौल तैयार कर सकता है.
-
पारंपरिक PDA से परे सामाजिक आधार का विस्तार: अपनी मूल 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति के साथ-साथ नागरिक आंदोलनों से जुड़कर एसपी शिक्षित, नागरिक-केंद्रित और गैर-पारंपरिक मतदाता वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है.
-
राजनीतिक सुरक्षा और संगठनात्मक समर्थन: हालिया हमलों के बाद CJP को अखिलेश यादव का समर्थन मिलने से एक तरफ जहां इस युवा आंदोलन को सुरक्षा और मुख्यधारा की राजनीतिक पहचान मिलती है, वहीं एसपी को जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क प्राप्त होता है.
-
अनौपचारिक गठबंधन और रणनीति का परीक्षण: 90 मिनट की यह बैठक औपचारिक चुनाव पूर्व समझौतों से पहले अनौपचारिक समन्वय, संयुक्त आंदोलनों और भावी सीट-बंटवारे की संभावनाओं को परखने का एक परीक्षण मंच है.
-
सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति: छात्र संगठनों की ऊर्जा और समाजवादी पार्टी के विशाल कैडर व नेटवर्क का मेल लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक सरकार के खिलाफ बड़े जन-आंदोलन खड़े करने की क्षमता रखता है.
-
पेपर लीक के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की ताकीद: प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी को आगामी चुनाव का सबसे केंद्रीय मुद्दा बनाने के लिए दोनों दल एक साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं.
हालांकि दोनों दलों ने अभी तक किसी औपचारिक चुनावी या चुनावी सीट-शेयरिंग समझौते का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों की स्थिति और रोजगार के अवसरों पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन, साझा रैलियां और समन्वित अभियान शुरू किए जा सकते हैं.
उत्तर प्रदेश के इस आगामी राजनीतिक समर में यह मुलाकात स्पष्ट संकेत देती है कि पारंपरिक जातीय समीकरणों के साथ-साथ इस बार शिक्षा में सुधार, छात्र अधिकार और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे चुनावी लड़ाई के सबसे बड़े केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं.