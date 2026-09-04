स्वतंत्र निशु विवाद: कांग्रेस-CJP में क्रेडिट की होड़ ! सौरव दास ने क्या कहा?

स्वतंत्र भारद्वाज मामले में अब क्रेडिट को लेकर सियासी बयानबाजी नजर आने लगी है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और सीजेपी दोनों मुखर नजर आ रही है. ऐसे में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने अपना रुख साफ करते हुए एक पोस्ट एक्स पर किया है.

इसमें कहा गया कि हम क्रेडिट लेने के भूखे नहीं हैं, लेकिन प्लीज इस ट्वीट और राहुल गांधी के ट्वीट के समय को देख लीजिए. हम सब मिलकर काम कर रहे हैं. इसलिए इन बातों को लेकर असुरक्षित महसूस न करें. निशु और संजय जी की मदद करने वाले हर व्यक्ति को बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए. सौरव दास का ये बयान उन प्रतिक्रियाओं पर आया है, जिसमें सीजेपी और कांग्रेस को उनके समर्थक क्रेडिट दे रहे थे.

इसके अलावा सौरव ने एक अन्य पोस्ट में कहा, 'हम क्रेडिट जीवी नहीं है. आइए इस बकवास को बंद करें. इससे असुरक्षा की भावना झलकती है. निशु और उनके पिता संजय जी की मदद करने वाले हर एक व्यक्ति को बराबर श्रेय मिलना चाहिए. इस मुश्किल समय में युवाओं के साथ खड़े हर व्यक्ति की तारीफ होनी चाहिए. आइए न्याय के मुद्दे से ध्यान हटाकर श्रेय लेने जैसी बातों पर उतरकर इतना नीचे न गिरें. समझदारी दिखाएं. अपने मकसद पर ध्यान दें. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गुंडों की गिरफ्तारी अभी बाकी है. चार्जशीट दाखिल होनी है. ट्रायल अभी होना है. अभी लंबा रास्ता तय करना है. एकजुट रहें. अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मंत्रियों ने अपराधियोंको गैर कानूनी तरीके से छुड़ाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया?'

Folks, we are not credit-jeevis. Let us stop with this nonsense. It looks very insecure. EACH and EVERY person who helped Nishu and her father Sanjay ji deserves equal credit. EVERY person standing with the youth deserves equal praise in these dangerous times. Let’s not stoop so… — Saurav Das (@SauravDassss) September 4, 2026

सौरव दास ने कितनी बजे किया था पोस्ट?

सौरव ने 3 सितंबर को शाम 6 बजकर 7 मिनट पोस्ट किया था. उसमें लिखा था कि पहले दिन से ही हमने किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी को यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दी है. निशु के पिता संजय जी का मामला बहुत भयावह है. स्वतंत्र भारद्वाज जैसे गैंग के सदस्य खुलेआम डींगे मार रहे हैं कि उन्होंने संजय जी पर जानलेवा हमला किया, जबकि वे बस नीट स्टूडेंट्स के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. संजय जी पर बेरहमी से हमला किया गया. वे बमुश्किल बच पाए. इसलिए मैं और कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य सदस्य कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे. संजय जी और निशु के लिए न्याय की मांग करेंगे. अब रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की जा चुकी है. हम दिल्ली पुलिस को अपनी राष्ट्रीय राजधानी में आपराधिक गिरोहों को संरक्षण नहीं देने देंगे.

राहुल गांधी ने कब किया था पोस्ट?

3 सितंबर को शाम 7 बजे राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए निशु की गुहार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि निशु घबराने की जरूरत नहीं है. मैं तुम्हारे साथ हूं. साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों की हक की आवाज उठाती हो. अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है. दूसरी तरफ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहा है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, ऐसे अपराधी को आपको और आपकी पार्टी के लोगों का संरक्षण क्यों है? अब भी कार्रवाई होगी या किसी को बचाते रहेंगे. निशु तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है. हम तब तक नहीं रुकेंगे, जबतक न्याय नहीं मिल जाता.