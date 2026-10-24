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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेस्टोरेंट से शुरू हुई थी राजीव गांधी के साथ लव स्टोरी, सोनिया गांधी ने खुद बताई कहानी

रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी राजीव गांधी के साथ लव स्टोरी, सोनिया गांधी ने खुद बताई कहानी

सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में राजीव गांधी से पहली मुलाकात और कैम्ब्रिज में शुरू हुई अपनी प्रेम कहानी की यादें साझा की हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Oct 2026 12:29 PM (IST)
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के हवाले से राजीव गांधी से जुड़ी एक जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उनकी और राजीव गांधी की प्यार की शुरुआत कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां  हुई थी.

सोनिया गांधी ने आगे बताया कि राजीव और मैंने प्यार हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई थी. वह दिखने में काफी स्मार्ट थे, जो बिलकुल सच बात है. मैं अपने और उनके बारे में जुड़ी कहानी को दुनिया के साथ 10 नवंबर को शेयर करने वाली हूं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 24 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Rajiv Gandhi SONIA GANDHI
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