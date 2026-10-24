रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी राजीव गांधी के साथ लव स्टोरी, सोनिया गांधी ने खुद बताई कहानी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के हवाले से राजीव गांधी से जुड़ी एक जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उनकी और राजीव गांधी की प्यार की शुरुआत कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां हुई थी.

सोनिया गांधी ने आगे बताया कि राजीव और मैंने प्यार हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई थी. वह दिखने में काफी स्मार्ट थे, जो बिलकुल सच बात है. मैं अपने और उनके बारे में जुड़ी कहानी को दुनिया के साथ 10 नवंबर को शेयर करने वाली हूं.

In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026

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