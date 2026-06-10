टीएमसी के कांग्रेस में विलय पर बात आगे बढ़ गई है. ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी की ओर से मिले ऑफर पर ममता बनर्जी तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अभिषेक बनर्जी के जरिए राहुल गांधी के सामने कुछ शर्तें भी रखवाई हैं.

सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग में इस पर बात की है. टीएमसी नेता ने कांग्रेस लीडरशिप के सामने मांग रखी है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए. इतना ही नहीं उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद भी दिया जाए. हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से क्या कहा गया है, वो सामने नहीं आया है.

सोनिया गांधी ने खुद दिया था ऑफर

सोनिया गांधी ने खुद फोन करके ममता बनर्जी को टीएमसी के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया था. सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा कि वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा. इसके अलावा उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी महासचिव का पद दिया जाएगा.

ममता बनर्जी ने मांगा था कुछ दिन का समय

कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने ममता बनर्जी को प्रस्ताव दिया कि TMC पर BJP के राजनीतिक हमलों को देखते हुए उन्हें अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, वरना BJP उन्हें भी आम आदमी पार्टी की तरह परेशान करेगी. साथ ही, उनकी पार्टी के अंदरूनी लोग भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हैं, इसलिए उनके लिए हालात मुश्किल हो गए हैं. सूत्रों ने ABP News को यह भी बताया कि ममता बनर्जी ने इस पर फ़ैसला करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा.

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