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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट! पुराने नेताओं के साथ सोनिया की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति

कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आहट! पुराने नेताओं के साथ सोनिया की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति

सूत्रों के अनुसार, सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया. संगठन में किए जा रहे बदलावों को दोबारा जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की रणनीति पर भी गंभीर मंथन हुआ.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 25 Jun 2026 06:52 PM (IST)
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कांग्रेस संगठन में संभावित बड़े फेरबदल से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता तेज हो गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को 10 जनपथ स्थित अपने आवास पर पार्टी के कई अनुभवी नेताओं के साथ अहम बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन में बदलाव और कांग्रेस को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में पहुंचे ये बड़े नेता

बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, मुकुल वासनिक, पवन बंसल और यामि याग्निक समेत कई पुराने नेताओं ने हिस्सा लिया. पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि यह बैठक केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि आने वाले संगठनात्मक बदलावों की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत फीडबैक लिया. संगठन में किए जा रहे बदलावों और कांग्रेस को दोबारा जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की रणनीति पर भी गंभीर मंथन हुआ.

वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट

बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को विभिन्न राज्यों के राजनीतिक हालात और संगठन की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी. साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ प्रभावी ढंग से जनता के बीच उतरने की रणनीति पर भी सुझाव दिए गए.

सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट राय रखी कि कांग्रेस को संसद से लेकर पंचायत स्तर तक लगातार सक्रिय रहना होगा. उनका मानना था कि जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाकर ही पार्टी अपनी राजनीतिक धार को फिर से तेज कर सकती है.

बैठक में यह भी संकेत मिले कि प्रस्तावित संगठनात्मक फेरबदल में अनुभवी नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है. पार्टी नेतृत्व पुराने और युवा नेताओं के बीच संतुलन बनाकर नई जिम्मेदारियां तय करने की तैयारी में है. इसके लिए जल्द ही एक नई समिति के गठन पर भी फैसला लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी मांगिए और दीजिए इस्तीफा, राहुल का धर्मेन्द्र प्रधान पर बड़ा हमला

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 25 Jun 2026 06:42 PM (IST)
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