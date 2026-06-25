कांग्रेस संगठन में संभावित बड़े फेरबदल से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता तेज हो गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को 10 जनपथ स्थित अपने आवास पर पार्टी के कई अनुभवी नेताओं के साथ अहम बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन में बदलाव और कांग्रेस को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में पहुंचे ये बड़े नेता

बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, मुकुल वासनिक, पवन बंसल और यामि याग्निक समेत कई पुराने नेताओं ने हिस्सा लिया. पार्टी के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि यह बैठक केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि आने वाले संगठनात्मक बदलावों की दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत फीडबैक लिया. संगठन में किए जा रहे बदलावों और कांग्रेस को दोबारा जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की रणनीति पर भी गंभीर मंथन हुआ.

वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट

बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को विभिन्न राज्यों के राजनीतिक हालात और संगठन की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी. साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ प्रभावी ढंग से जनता के बीच उतरने की रणनीति पर भी सुझाव दिए गए.

सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट राय रखी कि कांग्रेस को संसद से लेकर पंचायत स्तर तक लगातार सक्रिय रहना होगा. उनका मानना था कि जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाकर ही पार्टी अपनी राजनीतिक धार को फिर से तेज कर सकती है.

बैठक में यह भी संकेत मिले कि प्रस्तावित संगठनात्मक फेरबदल में अनुभवी नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है. पार्टी नेतृत्व पुराने और युवा नेताओं के बीच संतुलन बनाकर नई जिम्मेदारियां तय करने की तैयारी में है. इसके लिए जल्द ही एक नई समिति के गठन पर भी फैसला लिया जा सकता है.

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