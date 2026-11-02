ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामीसा भारती के आवास पर लालू-सोनिया की मुलाकात, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें

मीसा भारती के आवास पर लालू-सोनिया की मुलाकात, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें

मीसा भारती के दिल्ली आवास पर सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई. इस मुलाकात की तस्वीर तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर शेयर की है. लालू यादव ने भी अपने यूपीए के दिनों को याद किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Nov 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. यह मुलाकात मीसा भारती के आवास पर हुई. लालू का एम्स में इलाज जारी है. इसी सिलसिले में यह मुलाकात हुई है. 

पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज और निगरानी में रहने के बाद लालू प्रसाद को हाल ही में स्पेशल मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली लाया गया था. परिवार की मानें तो उनकी हालत अभी स्थिर है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
दीवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त
दीवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'

तेजस्वी यादव ने एक्स पर शेयर की फोटो

इधर, तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'लालू प्रसाद जी अपने रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली आए थे. मैंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की. उन्हें इस बारे में बताया. उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलने की इच्छा भी जताई. इसलिए वह आज उनसे मिलने आई. दोनों के बीच शुरुआत से अच्छे रिश्ते रहे हैं. मुश्किल समय में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे. एक दूसरे का समर्थन किया. हमारे परिवार और गांधी परिवार के बीच भी लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं. आज की मुलाकात का मकसद लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य के बारे में जानना था. वे काफी वक्त से मिले नहीं थे. इसलिए आज उनकी मुलाकात हुई.' 

लालू यादव ने भी याद किए यूपीए के दिन

इधर, लालू यादव ने भी एक्स पर मुलाकात की फोटो साझा कर लिखा, 'हमने याद किया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान हमने युवाओं, किसानों, सैनिकों और आम लोगों के लिए पारदर्शी और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं. साथ ही मनरेगा, आरटीई, और आरटीआई जैसे कानूनों के जरिए देशवासियों को सशक्त बनाया. सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने बिहार के विकास के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी.'

तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन की रैली का किया जिक्र

इसके अलावा तेजस्वी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. विपक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि जबतक एकजुट नहीं होंगे, तब तक लड़ाई नहीं जीत सकते. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 02 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Lalu Prasad Yadav TEJASHWI YADAV SONIA GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त
दीवाली पर ग्रीन पटाखों के जलाने की इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्त
इंडिया
Cyclonic Storm Murasu Live: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट
LIVE: भीषण चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, कई राज्यों में अलर्ट - ताजा अपडेट
इंडिया
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला
इंडिया
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'
बिहार
BJP को समर्थन देने वाले दो नए MLC की बढ़ी टेंशन! जन सुराज ने की शिकायत
BJP को समर्थन देने वाले दो नए MLC की बढ़ी टेंशन! जन सुराज ने की शिकायत
इंडिया
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
53 हजार करोड़ की डील साइन, भारत बना रहा 8 जंगी जहाज, रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, जानें ताकत
क्रिकेट
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
इंडिया
'मुझे छू नहीं सकते, अभी पूरी फिल्म...', स्टिंग ऑपरेशन में नाम आने पर कुमारस्वामी का जवाब
'मुझे छू नहीं सकते, अभी पूरी फिल्म...', स्टिंग ऑपरेशन में नाम आने पर कुमारस्वामी का जवाब
विश्व
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: ट्रंप सरकार और संसद पर पड़ेगा असर? समझें क्यों है अहम
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: ट्रंप सरकार और संसद पर पड़ेगा असर? समझें क्यों है अहम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये
यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget