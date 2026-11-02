मीसा भारती के आवास पर लालू-सोनिया की मुलाकात, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की. यह मुलाकात मीसा भारती के आवास पर हुई. लालू का एम्स में इलाज जारी है. इसी सिलसिले में यह मुलाकात हुई है.

पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज और निगरानी में रहने के बाद लालू प्रसाद को हाल ही में स्पेशल मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली लाया गया था. परिवार की मानें तो उनकी हालत अभी स्थिर है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर शेयर की फोटो

इधर, तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'लालू प्रसाद जी अपने रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली आए थे. मैंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की. उन्हें इस बारे में बताया. उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलने की इच्छा भी जताई. इसलिए वह आज उनसे मिलने आई. दोनों के बीच शुरुआत से अच्छे रिश्ते रहे हैं. मुश्किल समय में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे. एक दूसरे का समर्थन किया. हमारे परिवार और गांधी परिवार के बीच भी लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं. आज की मुलाकात का मकसद लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य के बारे में जानना था. वे काफी वक्त से मिले नहीं थे. इसलिए आज उनकी मुलाकात हुई.'

आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @laluprasadrjd जी से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुलाक़ात की। देश के दो सबसे अनुभवी नेताओं की यह मुलाकात पारिवारिक व आत्मीय रही। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के सुख-दुख में मजबूती से एक साथ खड़े रहे है। UPA की विकास गाथा पर उनके संघर्ष, संस्मरण, चिंतन और उपलब्धियों को सुनना और उससे सीखना मेरा सौभाग्य है। उनसे प्रेरणा मिलती है कि दृढ़ संकल्प और सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 2, 2026

लालू यादव ने भी याद किए यूपीए के दिन

इधर, लालू यादव ने भी एक्स पर मुलाकात की फोटो साझा कर लिखा, 'हमने याद किया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान हमने युवाओं, किसानों, सैनिकों और आम लोगों के लिए पारदर्शी और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं. साथ ही मनरेगा, आरटीई, और आरटीआई जैसे कानूनों के जरिए देशवासियों को सशक्त बनाया. सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमने बिहार के विकास के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी.'

आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुँच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया। सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि दी। — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 2, 2026

तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन की रैली का किया जिक्र

इसके अलावा तेजस्वी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. विपक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि जबतक एकजुट नहीं होंगे, तब तक लड़ाई नहीं जीत सकते.