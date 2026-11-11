कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में 1977 और उसके बाद के चुनावी परिणामों को लेकर गांधी परिवार के भीतर हुए विवाद का जिक्र किया है. मार्च 1977 में आपातकाल खत्म होने के ठीक बाद हुए आम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी, दोनों अपनी-अपनी पारंपरिक सीटों रायबरेली और अमेठी से चुनाव हार गए.

सोनिया गांधी लिखती हैं, 'अपनी मां को अपमानित और निराशा में देखकर राजीव को बहुत तकलीफ होती थी. इंदिरा अपनी सीट तक हार चुकी थीं, वो इस तरह के अपमान के योग्य नहीं थीं. राजीव को लगता था कि चुनाव के खराब नतीजों के लिए बहुत हद तक संजय जिम्मेदार हैं. संजय के कमरे में परिवार के बीच हुई एक चर्चा में राजीव ने गुस्से में कहा कि संजय मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता. तुम मां को इस दर पर ले आए हो. इंदिरा नाराज़ और गुस्से में बोलीं राजीव जो कह रहा है वो सही है संजय. कितनी बार तुमने मेरी जानकारी के बिना आदेश दिए.'

मेनका गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप

इस किताब में सोनिया गांधी ने लिखा, 'जब मेनका ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की,तो इंदिरा जी ने सख्त लहजे में उनसे सवाल किया, जिसके बाद मेनका पीछे हट गईं, लेकिन परिवार के प्रति उनका कड़वापन और बढ़ गया. इसके बाद मेनका गांधी के तंज परिवार के लिए लगातार परेशानी का कारण बनने लगे. सोनिया गांधी लिखती हैं कि मेनका उन्हें अपना विरोधी मानती थीं और पत्रकारों के जरिए परिवार के खिलाफ खबरें फैलवाती थीं. सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात वह अफवाह थी, जिसमें यह झूठ फैलाया गया कि चुनाव हारने के बाद राजीव और सोनिया देश छोड़कर भागने वाले थे.

आमने-सामने आ गए थे राजीव-संजय

सोनिया गांधी ने लिखा, 'कई और मौकों पर तीखी बहस हुई जिसने माहौल और खराब कर दिया. एक मौके पर दोनों भाइयों के बीच उनके कुत्तों को लेकर झगड़ा हुआ. संजय का आइरिश वुल्फहाउंड कुत्ता शेन बार-बार हमारे कुत्तों अफगान और जाबुल को काटता था. हमने कई बार उन्हें शेन को घर के अपने हिस्से में रखने के लिए कहा था. पहली बार दोनों भाइयों के बीच मैंने ऐसा गुस्सा देखा था. हालांकि दोनों भाइयों के बीच झगड़े के एक दो दिन में सब शांत हो जाता था, लेकिन मेनका के हमारे ऊपर कटाक्ष हमें बहुत तंग करते थे. उसके लिए हम दुश्मन थे.'