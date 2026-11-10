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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इंदिरा के आंसुओं से नहीं धुलेंगे सिखों के खून के दाग', सोनिया की किताब पर सतनाम सिंह का अटैक

'इंदिरा के आंसुओं से नहीं धुलेंगे सिखों के खून के दाग', सोनिया की किताब पर सतनाम सिंह का अटैक

सोनिया गांधी की किताब पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें हमदर्दी मिलेगी. बीजेपी सासंद ने कहा कि एक दिन तो सच्चाई जरूर सामने आएगी.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 04:47 PM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के बाजार में आते ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने इस किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिक्र पर कहा कि कांग्रेस आज भी वहीं खड़ी है, जहां उस समय खड़ी थी. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें हमदर्दी मिलेगी. सिखों के खून के दाग इंदिरा गांधी के आंसुओं की बात करने से धुलने वाले नहीं हैं. यह जो काला अध्याय है चाहे वह इमरजेंसी का रहा, सिखों के कत्लेआम का रहा या दरबार साहिब पर हमले का रहा.'

सतनाम सिंह संधू ने कहा, 'वह (सोनिया गांधी) कितनी ही पुस्तकें लिख लें, सच्चाई तो सामने आएगी ही. क्या आज उस तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए कांग्रेस तैयार है? सिखों के कत्लेआम पर पश्चाताप करने के लिए कांग्रेस तैयार है? उसके दोषियों को पार्टी से निकालकर सजा दिलाने के लिए क्या कांग्रेस तैयार है?'

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बाबरी वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है किताब: प्रदीप भंडारी

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'सोनिया गांधी की किताब से यह स्पष्ट हो गया है कि पूरी किताब की मूल सोच बाबरी वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है. उन्होंने यह जाहिर कर दिया है कि बाबरी से जुड़ी वोट बैंक की राजनीति उनकी सोच में गहराई तक बसी हुई है.' उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी की किताब से यह साफ हो गया है कि उनके दिल में बी बसता है, जिसका मतलब 'बाबरी' है. उनके जीवन का सबसे अहम 'B' यानी 'बोफोर्स घोटाला' इस किताब से गायब है. देश ने बोफोर्स घोटाले में भ्रष्टाचार देखा है, लेकिन गांधी-वाड्रा परिवार इस पर चुप है.'

बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया

प्रदीप भंडारी ने कहा, 'सोनिया गांधी की किताब आने के बाद बोफोर्स घोटाले को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी दोनों ही चुप रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ओत्तावियो क्वात्रोची के बीच ऐसा क्या रिश्ता था, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ. सोनिया गांधी को बाबरी की ज्यादा चिंता है. यह किताब बोफोर्स घोटाले और कांग्रेस की बाबरी वोट-बैंक की राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है. सोनिया गांधी ने न तो माफी मांगी है और न ही तुष्टीकरण की इस राजनीति को छोड़ा है.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 10 Nov 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
BJP Sonia Gandhi Belonging: A Journey Of Love
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