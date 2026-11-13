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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब के लिए रेहान की फियांसे अवीवा ने क्या किया? जानें

सोनिया गांधी की किताब के लिए रेहान की फियांसे अवीवा ने क्या किया? जानें

सोनिया गांधी की किताब में उनके नाती रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग का खास योगदान है. किताब कै बैक कवर रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर ने क्लिक किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Nov 2026 08:14 AM (IST)
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सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'लॉन्च हो गई है और ये किताब कई वजहों से सुर्खियों में छा गई है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपनी प्रेम कहानी के प्यारे किस्सों और भारतीय खाने के साथ अपने शुरुआती अनुभवों से लेकर, अपने जीवन के निजी दुखों, गांधी परिवार के भीतर के माहौल और राजनीति में अपने प्रवेश तक सभी बातें सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताई हैं. इन किस्सों में कई ऐसी बातें बताई गई है जो प्राइवेट थी. इस किताब के साथ सोनिया ने बताया है कि उनके नाती रेहान और उनकी मंगेतर अवीवा का खास योगदान है.

सोनिया गांधी की किताब पर सियासत छिड़ गई है. इसमें लिखीं कई बातों पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं.कुछ फैक्ट्स में गड़बड़ को लेकर भी ये किताब चर्चा में है. तमाम राजनीतिक चर्चाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और विवादों के बीच, एक बहुत ही प्यारी बात भी है जिसका एक खास पारिवारिक जुड़ाव है.

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एक खास फोटो है किताब में
किताब के पिछले कवर पर एक फोटो भी लगी हुई है. जिसमें सोनिया गांधी स्माइल करती नजर आ रही हैं. इस फोटो को किसी और ने नहीं बल्कि उनके नाती रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग ने क्लिक किया है.

रेहान और अवीवा की क्लिक की हुई सोनिया गांधी की फोटो बैक कवर पर छपी हुई है. फोटो में सोनिया गांधी स्माइल करती नजर आ रही हैं. उन्होंने  साड़ी पहनी हुई है और वे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं. अपने जाने-पहचाने चश्मे, काजल लगी आँखों और हेयरबैंड से पीछे की ओर समेटे गए सफेद बालों में, कांग्रेस नेता काफी सहज और सुकून में नजर आ रही हैं.उनकी कलाई में कलावा नजर आ रहा है.

इस किताब की एक खास बात है कि इसके फ्रंट पेज की फोटो राजीव गांधी ने ली थी जब सोनिया सिर्फ 20 साल की थीं और उनकी किताब के बैक कवर की फोटो नाती रेहान ने ली है जो फ्रंट कवर से बिल्कुल हटकर है.

कौन हैं रेहान वाड्रा और अवीवा बेग
रेहान वाड्रा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, सोनिया और राजीव गांधी के नाती हैं. एक विज़ुअल आर्टिस्ट और फ़ोटोग्राफर के तौर पर रेहान को बचपन से ही फोटोग्राफी में दिलचस्पी रही है. उनके पोर्टफोलियो में वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी शामिल हैं. वहीं अवीवा की बात करें तो वो दिल्ली की एक फोटोग्राफर और क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं. वो 'एटेलियर 11' (Atelier 11) की को-फाउंडर भी हैं, जो एक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है. यह कंपनी ब्रांड्स, एजेंसियों और स्वतंत्र क्लाइंट्स के साथ काम करती है.

ये भी पढ़ें: Nvidia के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग का रंगीला मिजाज, अब तीसरे अफेयर का खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 13 Nov 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Raihan Vadra SONIA GANDHI Aviva Baig Belonging A Journey Of Love
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