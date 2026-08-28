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चीन, मोदी, RSS...सोनिया गांधी की किताब से पेंगुइन हटाना चाहता है ये अंश

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आगामी किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 28 Aug 2026 02:45 PM (IST)
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आने वाली किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, किताब के कुछ अंशों को लेकर लेखिका सोनिया गांधी और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) के बीच सहमति नहीं बन सकी. बताया जा रहा है कि प्रकाशक की ओर से पांडुलिपि में कुछ बदलाव करने और कुछ हिस्सों को हटाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने इन अंशों को हटाने से इनकार कर दिया. इसके बाद पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भारत में किताब प्रकाशित करने की योजना से खुद को अलग कर लिया है.

सूत्रों के अनुसार, विवादित बताए जा रहे अंशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, आरएसएस से जुड़ी बातें और चीन द्वारा भारतीय सीमा पर किए गए कथित अतिक्रमण से संबंधित सामग्री शामिल है. बताया जा रहा है कि पेंगुइन वर्ल्डवाइड को इन अंशों को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पेंगुइन इंडिया की ओर से कुछ कंटेंट पर आपत्ति जताई गई थी. सोनिया गांधी ने इन तीनों मुद्दों से जुड़े अंशों को हटाने से इनकार कर दिया.

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने जारी किया बयान

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर सामने आई खबरों पर आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह भारत में इस किताब की प्रकाशक नहीं है और यह कहना सही नहीं है कि सोनिया गांधी द्वारा संपादकीय बदलावों को स्वीकार नहीं करने के कारण कंपनी ने किताब प्रकाशित करने से इनकार कर दिया.

 

 

कंपनी ने कहा कि एक प्रकाशक के तौर पर किताब की तथ्य-जांच करना और लेखक को उसकी किताब के हित में जरूरी सुझाव देना उसका अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है. प्रकाशन प्रक्रिया में इस तरह के सुझाव देना सामान्य बात है. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि सोनिया गांधी की किताब को लेकर हुई बातचीत के दौरान उसका रुख लगातार यही रहा कि वह ‘Belonging’ को प्रकाशित करने के लिए इच्छुक और तैयार थी. कंपनी ने यह भी कहा कि लेखक के साथ हुई गोपनीय बातचीत के बारे में वह इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेगी.

पांडुलिपि में बदलाव के सुझाव पर नहीं बनी सहमति

जानकारी के मुताबिक, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सोनिया गांधी के बीच पांडुलिपि के कुछ हिस्सों को लेकर बातचीत हुई थी. प्रकाशक की ओर से कुछ सामग्री में बदलाव करने और कुछ कंटेंट हटाने का सुझाव दिया गया. हालांकि, सोनिया गांधी इन बदलावों के लिए तैयार नहीं हुईं. इसके बाद PRHI ने इस प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया. किताब की प्रकाशन प्रक्रिया हालांकि विदेशों में जारी है. ‘Belonging: A Journey of Love’ को अमेरिका में अल्फ्रेड ए. नोपफ प्रकाशित करेगा, जो पेंगुइन रैंडम हाउस का हिस्सा है. सूत्रों के अनुसार, किताब की रिलीज 10 नवंबर को प्रस्तावित है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 28 Aug 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
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