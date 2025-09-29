लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगे ‘देशविरोधी’ आरोपों का जवाब दिया है. सोमवार को उन्होंने दो तस्वीरें साझा कीं, जिनमें एक में वांगचुक और बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस हैं और दूसरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनुस के साथ दिखाई दे रहे हैं.

गीतांजलि का तर्क

अंगमो ने X पोस्ट में लिखा, 'अगर माननीय पीएम मोदी का मोहम्मद यूनुस से मिलना ठीक है, तो भारत के शिक्षाविद सोनम वांगचुक के लिए उनसे मिलना क्यों दिक्कत भरा है?' उन्होंने कहा कि वांगचुक की भाषणों को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने पहले भी पीएम मोदी को अपने तर्क में शामिल किया था और फरवरी 2025 में पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में वांगचुक ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसे उन्होंने पेशेवर और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन से जोड़कर समझाया.

If it’s okay for the Hon. PM to meet Md Yunus, why is it a problem when @Wangchuk66, India’s educator and innovator meet him? pic.twitter.com/IJvsXrJxgi — Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) September 29, 2025

सोशल मीडिया पर वांगचुक पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने लद्दाख आंदोलन में हिंसा को उकसाया. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश में हालिया युवा आंदोलन और पिछले साल छात्रों द्वारा किए गए विरोध का हवाला दिया. सोनम वांगचुक अब जोधपुर जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद हैं, जो बिना ट्रायल के 12 महीने तक गिरफ्तारी की अनुमति देता है.

तस्वीरों का सोर्स

सोशल मीडिया पर ‘देशविरोधी’ बताई जा रही वांगचुक और यूनूस की तस्वीर 2020 की है, जब वांगचुक ने ढाका स्थित ब्रिटिश उच्चायोग में यूनुस से मुलाकात की थी. वहीं, यूनुस और पीएम मोदी की तस्वीर अप्रैल 2025 की है, जो बैंकाक में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई थी.

भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास

यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के बाद से भारत और ढाका के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं. भारत ने बार-बार अंतरिम सरकार की अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और विरोध की आलोचना की है. पूर्व पीएम शेख हसीना की भारत में उपस्थिति भी दोनों देशों के रिश्तों में संवेदनशील मुद्दा बन गई है.