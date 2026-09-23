आज 20 किमी की पदयात्रा करेंगे सोनम वांगचुक, कहा- 'लद्दाख देश को बुला रहा...'

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज (23 सितंबर) को लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को दोहराने के लिए 20 किमी की पदयात्रा करने वाले हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी. ये पदयात्रा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग में की जा रही है.

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो कहते हैं इस महीने को शहीदों के महीने के रूप में मना रहे हैं. इसके लिए वो श्यामवैली में इकट्ठे हुए हैं. ये वही वैली है जो बटालिक के पास है. जिसमें कारगिल युद्ध में बहुत से जवानों ने जानें दी और लोगों ने बिना वर्दी के भारत की रक्षा की.

4 लोगों की जान गई

हम लोगों ने जब भी लोकतंत्र की मांग की, पर्यावरण, हक और संस्कृति के संरक्षण की मांग की तो हम पर अंधाधुन गोलियां बरसाई गईं. पिछले साल 24 सितंबर को गोलियां चलाई गईं जिसमें 4 लोगों की जान गईं. उन शहीदों को याद करते हुए हम एपेक्स बॉडी में हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं.

LADAKH CALLING THE NATION

People of Ladakh have always stood for the nation & now it’s time the nation stands with Ladakh.

On 23rd there’ll be a historic peaceful Padyatra March towards Leh. On 24th September there’ll be all faith prayers organised by the LBA in memory of 4+1… pic.twitter.com/dOD17iJwEb — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 21, 2026

1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए

सरकारने जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी बैठाई है उसका जल्द से जल्द नतीजा आना चाहिए. साथ ही जो शहीद हुए हैं उन लोगों को सिर्फ 15-15 लाख के मुआवजे की बात कही गई है जो बहुत ही कम है और एक तरह का अपमान है. हम सभी लोगों की सरकार से अपील है कि जैसे देश के सभी हिस्सों में हो रहा है वैसा ही हमारे लद्दाख के शहीदों को भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए.

वांगचुक ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, लद्दाख देश को बुला रहा है. लद्दाख के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और अब समय आ गया है कि देश लद्दाख के साथ खड़ा हो. 23 तारीख को लेह की ओर एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण पदयात्रा होगी. 24 सितंबर को LBA की ओर से उन 4+1 लोगों की याद में सर्व-धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जिनकी पिछले साल अंधाधुंध गोलीबारी में मौत हो गई थी. हम आपके साथ और कई पत्रकारों व YouTubers के साथ पदयात्रा करने के लिए उत्सुक हैं. हमें उम्मीद है कि वे हमारा संदेश देश तक पहुंचाएंगे.

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