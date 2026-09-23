गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआज 20 किमी की पदयात्रा करेंगे सोनम वांगचुक, कहा- 'लद्दाख देश को बुला रहा...'

आज 20 किमी की पदयात्रा करेंगे सोनम वांगचुक, कहा- 'लद्दाख देश को बुला रहा...'

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 23 सितंबर को 20 किमी की पदयात्रा करने वाले हैं. लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग सोनम कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 23 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज (23 सितंबर) को लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को दोहराने के लिए 20 किमी की पदयात्रा करने वाले हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी. ये पदयात्रा लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग में की जा रही है.

सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें वो कहते हैं इस महीने को शहीदों के महीने के रूप में मना रहे हैं. इसके लिए वो श्यामवैली में इकट्ठे हुए हैं. ये वही वैली है जो बटालिक के पास है. जिसमें कारगिल युद्ध में बहुत से जवानों ने जानें दी और लोगों ने बिना वर्दी के भारत की रक्षा की.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'
SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'
इंडिया
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
इंडिया
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती

4 लोगों की जान गई
हम लोगों ने जब भी लोकतंत्र की मांग की, पर्यावरण, हक और संस्कृति के संरक्षण की मांग की तो हम पर अंधाधुन गोलियां बरसाई गईं. पिछले साल 24 सितंबर को गोलियां चलाई गईं जिसमें 4 लोगों की जान गईं. उन शहीदों को याद करते हुए हम एपेक्स बॉडी में हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं.

1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए
सरकारने जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी बैठाई है उसका जल्द से जल्द नतीजा आना चाहिए. साथ ही जो शहीद हुए हैं उन लोगों को सिर्फ 15-15 लाख के मुआवजे की बात कही गई है जो बहुत ही कम है और एक तरह का अपमान है. हम सभी लोगों की सरकार से अपील है कि जैसे देश के सभी हिस्सों में हो रहा है वैसा ही हमारे लद्दाख के शहीदों को भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए.

वांगचुक ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, लद्दाख देश को बुला रहा है. लद्दाख के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और अब समय आ गया है कि देश लद्दाख के साथ खड़ा हो. 23 तारीख को लेह की ओर एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण पदयात्रा होगी. 24 सितंबर को LBA की ओर से उन 4+1 लोगों की याद में सर्व-धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जिनकी पिछले साल अंधाधुंध गोलीबारी में मौत हो गई थी. हम आपके साथ और कई पत्रकारों व YouTubers के साथ पदयात्रा करने के लिए उत्सुक हैं. हमें उम्मीद है कि वे हमारा संदेश देश तक पहुंचाएंगे.

ये भी पढ़ें: SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk LADAKH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'
SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'
इंडिया
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
इंडिया
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
2700 की दवा 27000 में, SC जजों ने कहा- यह मरीजों के साथ दिनदहाड़े डकैती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
इंडिया
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'
स्पोर्ट्स
मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश
मनु भाकर मेडल से चूकीं, एशियन गेम्स फाइनल में किया निराश
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल
आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
OP राजभर की सियासी दुश्मन के खिलाफ AIMIM, सुभासपा चीफ देंगे साथ? ये है पूरा मामला
शिक्षा
IIT रुड़की में प्रोफेसर बनने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन
IIT रुड़की में प्रोफेसर बनने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget