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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?

लद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?

लद्दाख के संयुक्त नेतृत्व ने कारगिल में 20 सितंबर को होने वाले प्रस्तावित लॉन्ग मार्च और विरोध रैली का कार्यक्रम बदलने की घोषणा की है. अब 2 बड़े यादगार कार्यक्रम का प्लान बनाया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 20 Sep 2026 09:17 AM (IST)
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लद्दाख के संयुक्त नेतृत्व ने कारगिल में 20 सितंबर को होने वाले प्रस्तावित लॉन्ग मार्च और विरोध रैली का कार्यक्रम बदलने की घोषणा की है. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत में हालिया प्रगति और खराब मौसम के कारण शुरुआती कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया.

नए कार्यक्रम के अनुसार, कारगिल में 23 सितंबर को शांतिपूर्ण विरोध रैली होगी. साथ ही 24 सितंबर को शहीद दिवस से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी होंगे. KDA के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने बताया कि मार्च को इसलिए टाल दिया गया क्योंकि गृह मंत्रालय (MHA) ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में कारगिल में संरचनात्मक बातचीत का अगला दौर तय किया है.

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पदयात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक
सरकार ने नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वह एक ड्राफ्ट साझा करेगी जिसमें अनुच्छेद 371K जैसे प्रावधान शामिल होंगे, ताकि लद्दाख को ज़मीन, संसाधनों और संस्कृति पर प्रशासनिक नियंत्रण वाली विधानसभा मिल सके. जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी ऊंचे पहाड़ों में खराब मौसम और रात के तापमान में गिरावट के कारण अपनी प्रस्तावित लंबी पदयात्रा की योजना छोड़ दी है.

लेह में होगा सांकेतिक मार्च
20 सितंबर के सड़क कार्यक्रमों के बजाय, संयुक्त नेतृत्व ने कार्यक्रम को 2 बड़े यादगार कार्यक्रमों में बदल दिया है. 23 सितंबर को 20 किलोमीटर की सांकेतिक मार्च और रैली और 24 सितंबर को एक सार्वजनिक रैली जिसमें पिछले साल की हिंसा में मारे गए लोगों की बरसी मनाई जाएगी. 23 सितंबर को सोनम वांगचुक लेह में 20 किलोमीटर के छोटे सांकेतिक मार्च का नेतृत्व करेंगे, जबकि KDA उसी समय कारगिल में अपनी बड़ी सार्वजनिक रैली करेगा.

कब मनाया जाएगा शहीद दिवस 
24 सितंबर को पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शहीद दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लेह और कारगिल दोनों उप-मंडल औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देंगे. यह दिन 24 सितंबर 2025 की दुखद हिंसा के एक साल पूरे होने का प्रतीक है, जिसमें पुलिस फायरिंग के दौरान 4 युवा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी.

नेताओं ने कहा कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होना और पिछले साल के पीड़ितों के लिए न्यायिक जवाबदेही और उचित मुआवजा मांगना है.

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Published at : 20 Sep 2026 09:17 AM (IST)
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