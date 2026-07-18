‘यह शक पैदा करता है...’ अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद प्रदर्शन के 21वें दिन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने विरोध जताया है. इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के डॉक्टर, डॉ. नितिन दिघे ने कहा कि पिछले 20 दिनों से मैं और मेरी टीम उनका हर रोज हेल्थ चेकअप कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जब हमने अधिकारियों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में क्यों रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि वांगचुक के शरीर में पोटैशियम की कमी है, लेकिन मैंने कल ही उनका ब्लड टेस्ट किया था, उस वक्त पौटेशियम लेवल नॉर्मल था. हमने रिपोर्ट की मांग की, पर अभी तक हमें उनकी ब्लड रिपोर्ट नहीं दी गई है.

वांगचुक को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के डॉक्टर, डॉ. नितिन दिघे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया, ‘पिछले 20 दिनों से मैं और मेरी टीम उनका (सोनम वांगचुक का) हर रोज हेल्थ चेकअप कर रहे हैं. अब तक न हमें और न ही उनके वकीलों को उनसे मिलने दिया जा रहा है. उनकी पत्नी यहां मौजूद हैं और सिर्फ उन्हें मिलने दिया जा रहा है.’

#WATCH | Delhi: Activist Sonam Wangchuk's doctor, Dr Nitin Dighe says, "My team and I have been doing his checkups for the past 20 days. His advocates and we have not been allowed to meet him so far. His wife is here and they are allowing her. I asked them why they have kept him… pic.twitter.com/L1XPHW76uK — ANI (@ANI) July 18, 2026

उन्होंने कहा, ‘मैंने अधिकारियों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में क्यों रखा गया है, तो हमें बताया गया कि उनके शरीर में पोटैशियम की कमी है. कल शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को दोपहर 3 बजे मैंने खुद उनका ब्लड सैंपल लिया था और उस वक्त रिपोर्ट में पोटैशियम लेवल नॉर्मल था. वह 4.8 था, जबकि नॉर्मल लेवल 3.5 से ऊपर माना जाता है. अब वे कह रहे हैं कि पोटैशियम लेवल गिर गया है.’

मैंने स्वतंत्र जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया है- डॉ. दिघे

डॉ. दिघे ने कहा, ‘जब सोनम वांगचुक की पत्नी रिपोर्ट मांग रही हैं, तब उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. यह शक पैदा करता है, इसलिए मैं उनका ब्लड सैंपल लेकर अलग से टेस्ट के लिए भेज रहा हूं और रिपोर्ट में जो भी आएगा, मैं सभी के सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा. हमें सरकारी लैब पर भरोसा नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘उनकी पत्नी ने सरकारी अस्पताल से लिखित रूप में अनुरोध किया है कि सोनम जी को जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल से छुट्टी दी जाए और हमें उन्हें किसी दूसरे अस्पताल ले जाने की अनुमति दी जाए.’

उन्होंने आगे बताया, ‘उनकी पत्नी ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च तय शेड्यूल के तहत जारी रहेगा. सोनम वांगचुक भी उसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अगर वे मार्च में नहीं जा पाते हैं, तो उनकी पत्नी मार्च में हिस्सा लेंगी.’

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