INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘यह शक पैदा करता है...’ अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?

‘यह शक पैदा करता है...’ अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?

Sonam Wangchuk Health: डॉ. नितिन दिघे ने कहा कि कल दोपहर मैंने खुद उनका ब्लड सैंपल लिया था और उस वक्त पोटैशियम लेवल नॉर्मल था. अब वे कह रहे हैं कि पोटैशियम लेवल गिर गया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद प्रदर्शन के 21वें दिन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने विरोध जताया है. इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के डॉक्टर, डॉ. नितिन दिघे ने कहा कि पिछले 20 दिनों से मैं और मेरी टीम उनका हर रोज हेल्थ चेकअप कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जब हमने अधिकारियों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में क्यों रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि वांगचुक के शरीर में पोटैशियम की कमी है, लेकिन मैंने कल ही उनका ब्लड टेस्ट किया था, उस वक्त पौटेशियम लेवल नॉर्मल था. हमने रिपोर्ट की मांग की, पर अभी तक हमें उनकी ब्लड रिपोर्ट नहीं दी गई है.

वांगचुक को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के डॉक्टर, डॉ. नितिन दिघे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया, ‘पिछले 20 दिनों से मैं और मेरी टीम उनका (सोनम वांगचुक का) हर रोज हेल्थ चेकअप कर रहे हैं. अब तक न हमें और न ही उनके वकीलों को उनसे मिलने दिया जा रहा है. उनकी पत्नी यहां मौजूद हैं और सिर्फ उन्हें मिलने दिया जा रहा है.’ 

उन्होंने कहा, ‘मैंने अधिकारियों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में क्यों रखा गया है, तो हमें बताया गया कि उनके शरीर में पोटैशियम की कमी है. कल शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को दोपहर 3 बजे मैंने खुद उनका ब्लड सैंपल लिया था और उस वक्त रिपोर्ट में पोटैशियम लेवल नॉर्मल था. वह 4.8 था, जबकि नॉर्मल लेवल 3.5 से ऊपर माना जाता है. अब वे कह रहे हैं कि पोटैशियम लेवल गिर गया है.’

मैंने स्वतंत्र जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया है- डॉ. दिघे

डॉ. दिघे ने कहा, ‘जब सोनम वांगचुक की पत्नी रिपोर्ट मांग रही हैं, तब उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. यह शक पैदा करता है, इसलिए मैं उनका ब्लड सैंपल लेकर अलग से टेस्ट के लिए भेज रहा हूं और रिपोर्ट में जो भी आएगा, मैं सभी के सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा. हमें सरकारी लैब पर भरोसा नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘उनकी पत्नी ने सरकारी अस्पताल से लिखित रूप में अनुरोध किया है कि सोनम जी को जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल से छुट्टी दी जाए और हमें उन्हें किसी दूसरे अस्पताल ले जाने की अनुमति दी जाए.’

उन्होंने आगे बताया, ‘उनकी पत्नी ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च तय शेड्यूल के तहत जारी रहेगा. सोनम वांगचुक भी उसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अगर वे मार्च में नहीं जा पाते हैं, तो उनकी पत्नी मार्च में हिस्सा लेंगी.’ 

यह भी पढ़ेंः सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले - 'कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 18 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP Protest Safdarjang Hospital
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘यह शक पैदा करता है...’ अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?
‘यह शक पैदा करता है...’ अस्पताल पहुंचे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर क्या बोले उनके डॉक्टर?
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, बोले - 'कोई ताकत...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, बोले - 'कोई ताकत...'
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले - 'कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले - 'कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में...'
इंडिया
Telangana Bullet Train: तेलंगाना में 650 एकड़ जमीन पर घमासान! किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ खोला मोर्चा
तेलंगाना में 650 एकड़ जमीन पर घमासान! किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ खोला मोर्चा
Advertisement

वीडियोज

Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को नहीं मिली राहत, इस मामले में कोर्ट ने बरकरार रखी 2 साल की सजा
आजम खान को नहीं मिली राहत, इस मामले में कोर्ट ने बरकरार रखी 2 साल की सजा
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget