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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'स्मित माछर की बहादुरी पर कांग्रेस चुप्प क्यों?', BJP ने जाकिर नाइक को लेकर घेरा

'स्मित माछर की बहादुरी पर कांग्रेस चुप्प क्यों?', BJP ने जाकिर नाइक को लेकर घेरा

फ्लाईदुबई विमान में हमले के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 01:00 PM (IST)
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फ्लाईदुबई विमान में हमले के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित माछर की बहादुरी को लेकर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि स्मित माछर के साहस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दुनिया के कई नेताओं ने सराहना की है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस मामले में कोई बयान या पोस्ट सामने नहीं आया.

स्मित माछर ने 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में सह-पायलट के हमले के बाद घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की थी. इसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू किया और विमान को सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अस्पताल में भर्ती स्मित माछर से वीडियो कॉल पर बात कर उनके साहस की सराहना की थी.

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‘स्मित माछर से प्रधानमंत्री मोदी बात कर चुके हैं’

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फ्लाईदुबई की उड़ान में साहस दिखाने वाले स्मित माछर ने पूरे देश और दुनिया को गौरवान्वित किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात कर चुके हैं और विश्व के नेताओं ने भी उनके साहस की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद देश के लिए गर्व का माहौल है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्मित माछर को भारत, इजरायल और पूरी दुनिया का नायक बताया है तथा उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया है.

‘कांग्रेस की तरफ से एक शब्द क्यों नहीं?’

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भारत को इस घटना पर गर्व करने का मौका मिला है, तब कांग्रेस की ओर से स्मित माछर के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया. उन्होंने विशेष रूप से सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए बटला हाउस मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस के पुराने रुख पर सवाल उठाया. त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने अतीत में बटला हाउस मामले को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन कैप्टन स्मित माछर के साहस पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि इस मामले में पार्टी की ओर से कोई पोस्ट या प्रेस बयान क्यों नहीं आया.

जाकिर नायक और बुरहान वानी का भी जिक्र

सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयान में जाकिर नायक और बुरहान वानी का भी जिक्र किया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को लेकर कांग्रेस के नेताओं की ओर से पहले बयान दिए गए, उनके संदर्भ में पार्टी की प्रतिक्रिया और स्मित माछर के मामले में कथित चुप्पी पर सवाल उठते हैं. उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि जिन लोगों को लेकर पार्टी के नेताओं की ओर से अतीत में सहानुभूति या अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, उनके मुकाबले देश के लिए साहस दिखाने वाले कैप्टन स्मित माछर के शौर्य पर कांग्रेस की ओर से कोई टिप्पणी क्यों नहीं की गई.

फ्लाईदुबई घटना में क्या हुआ?

फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में 30 सितंबर को सह-पायलट ने कैप्टन स्मित माछर पर हमला किया था. विमान में 174 लोग सवार थे. हमले के बाद विमान तेजी से नीचे आया, लेकिन स्मित माछर ने घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू किया और विमान को सऊदी अरब के तबुक में आपातकालीन रूप से उतारा गया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
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