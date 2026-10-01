30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कैप्टन स्मित मच्छार पर को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया. विमान 30,875 फीट से 16,750 फीट पर सिर्फ 29 सेकंड में गिर गया, लेकिन खून से लथपथ स्मित मच्छार ने होश नहीं खोया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इससे 174 लोगों की जान बच गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'हीरो' कहा. लेकिन क्या स्मित मच्छार पहले भारतीय हैं जिन्होंने कमर्शियल फ्लाइट में ऐसा किया? जवाब है- नहीं. तो फिर कब-कब भारतीयों ने हीरो बनकर जान बचाई...

कमर्शियल फ्लाइट्स मामले में 3 बड़े केस मिलते हैं, जहां भारतीय हीरो बने...

केस 1: नीरजा भनोट- पैन एम फ्लाइट 73

5 सितंबर 1986... मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही पैन एम फ्लाइट 73 कराची में रुकी थी, जब अबू निदाल संगठन के चार हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया. 22 साल की सीनियर फ्लाइट पर्सर नीरजा भनोट ने सबसे पहले खतरा भांपा और 'हाईजैक' चिल्लाकर कॉकपिट क्रू को अलर्ट किया. इससे पायलट कॉकपिट हैच से भाग निकले और आतंकवादी विमान को उड़ा नहीं सके.

आतंकवादियों ने जब पासपोर्ट जमा करने को कहा, तो नीरजा और अन्य क्रू ने 41 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए, ताकि वे पहचान न कर सकें. 17 घंटे चले इस बंधक संकट में नीरजा ने पूरे कैबिन को संभाला और डरे हुए यात्रियों को शांत रखा.

इसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की, तो नीरजा ने इमरजेंसी एग्जिट खोला और यात्रियों को निकालने लगीं. एक बचे हुए यात्री धर्मेंद्र शाह ने याद करते हुए कहा था, 'नीरजा एग्जिट के ठीक पास खड़ी थी. वह पहले भाग सकती थी, लेकिन उसने सबको बाहर धकेला. वह अंदर फंसे बच्चों को बचाने गई और पीछे से गोली मार दी गई.'

वे खुद बच सकती थीं, लेकिन 23वें जन्मदिन से सिर्फ दो दिन पहले बच्चों को अपने शरीर से ढकते हुए शहीद हो गईं. इस हाईजैक में 350 से ज्यादा यात्री बच गए. नीरजा को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला. वे इस सम्मान की पहली नागरिक और सबसे युवा प्राप्तकर्ता थीं.

नीरजा भनोट को अमेरिकी न्याय विभाग ने मरणोपरांत स्पेशल करेज अवॉर्ड से सम्मानित किया था

केस 2: कैप्टन देवी शरण- IC 814 कंधार हाईजैक

24 दिसंबर 1999... काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को पांच नकाबपोश आतंकवादियों ने बंदूकों और ग्रेनेड के साथ अगवा कर लिया. विमान में 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे. कैप्टन देवी शरण के लिए यह एक रूटीन फ्लाइट थी. वे छुट्टी पर जाने वाले थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया.

हाईजैकर्स ने विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई और आखिर में कंधार तक उड़ाया. पूरे हाईजैक के दौरान उनकी गर्दन पर बंदूक रखी गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. कैप्टन शरण ने बाद में बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि अमृतसर में अधिकारी विमान के आगे फ्यूल टैंकर खड़ा करके उन्हें उड़ान भरने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कंधार में विमान 8 दिनों तक जमीन पर खड़ा रहा. एक यात्री रूपिन कात्याल की हत्या हुई, लेकिन बाकी सभी 176 लोग सुरक्षित बच गए. भारत सरकार ने तीन आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा किया, तब जाकर बाकी बंधक छोड़े गए.

कैप्टन देवी शरण 40 साल की सेवा के बाद जनवरी 2025 में रिटायर हुए. एयर इंडिया ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, 'आसमान झुकता है, रनवे सलाम करता है. एक नाम जो इतिहास में दर्ज है, एक विरासत जो हिम्मत से लिखी गई है.'

कैप्टन देवी शरण की आखिरी फ्लाइट मेलबर्न से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया ड्रीमलाइनर थी

केस 3: इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 421- दुबई हाईजैक

24 अगस्त 1984... यह भारतीय एविएशन इतिहास का एक अहम लेकिन कम चर्चित हाईजैक है. दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 को चंडीगढ़ से उड़ान भरने के बाद सात खालिस्तानी आतंकवादियों ने अगवा कर लिया. विमान में 73 लोग सवार थे, जिनमें पांच बच्चे और छह क्रू मेंबर शामिल थे.

आतंकवादियों ने पायलट वी. के. मेहता को अमृतसर ले जाकर गोल्डन टेंपल के ऊपर चक्कर लगाने का आदेश दिया. फिर लाहौर, कराची और आखिर में दुबई तक उड़ाया. दुबई एयरपोर्ट ने पहले लैंडिंग से इनकार कर दिया. कैप्टन ने कंट्रोल टावर को बताया कि ईंधन बहुत कम है और वे पानी में लैंडिंग करने को मजबूर होंगे. इसके बाद दुबई प्रशासन ने विमान को लैंड करने की अनुमति दी.

वहां के रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने खुद 10 घंटे तक हाईजैकर्स से बातचीत की. आतंकवादी अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन शेख मोहम्मद ने साफ कहा कि यह उनका मसला नहीं है. जब हाईजैकर्स ने इस्तांबुल जाने की कोशिश की, तो दुबई ने विमान में ईंधन भरने से इनकार कर दिया. आखिरकार 6:48 बजे सभी 73 यात्रियों को रिहा करा लिया गया और हाईजैकर्स ने UAE अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी यात्री की जान नहीं गई.

इस हाईजैक में एक और दिलचस्प तथ्य जुड़ा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पिता और मशहूर रणनीतिकार के. सुब्रह्मण्यम भी उस विमान में सवार थे. जयशंकर उस वक्त युवा अधिकारी थे और हाईजैक को संभालने वाली टीम का हिस्सा थे. एक तरफ वे हाईजैक से निपट रहे थे, दूसरी तरफ उनका परिवार सरकार पर दबाव बना रहा था.

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421

ये सब स्मित मच्छार से कैसे जुड़ते हैं?

स्मित मच्छार ने जो किया, वह इन सबसे अलग था क्योंकि हमला अंदर से हुआ. को-पायलट ने ही चाकू मारकर विमान गिराने की कोशिश की. लेकिन बाकी सब मामलों में भी पायलटों और क्रू ने वही किया- मुश्किल वक्त में घबराए नहीं, सूझबूझ से काम लिया और यात्रियों की जान बचाई.

हर मामले में एक बात कॉमन थी- असली भारतीय एविएशन की पहचान.