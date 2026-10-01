Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: नीरजा को शहादत तो देवी शरण की कनपटी पर बंदूक! स्मित मच्छार जैसे वो 3 बड़े 'हीरो'

Explained: नीरजा को शहादत तो देवी शरण की कनपटी पर बंदूक! स्मित मच्छार जैसे वो 3 बड़े 'हीरो'

नीरजा भनोट ने पासपोर्ट छिपाए और इमरजेंसी एग्जिट खोला, फ्लाइट 421 के कैप्टन ने ईंधन खत्म होने की धमकी देकर लैंडिंग कराई और कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर्स से मोल-भाव करते हुए 176 लोगों को बचाया था.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 01 Oct 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कैप्टन स्मित मच्छार पर को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया. विमान 30,875 फीट से 16,750 फीट पर सिर्फ 29 सेकंड में गिर गया, लेकिन खून से लथपथ स्मित मच्छार ने होश नहीं खोया और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इससे 174 लोगों की जान बच गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'हीरो' कहा. लेकिन क्या स्मित मच्छार पहले भारतीय हैं जिन्होंने कमर्शियल फ्लाइट में ऐसा किया? जवाब है- नहीं. तो फिर कब-कब भारतीयों ने हीरो बनकर जान बचाई...

कमर्शियल फ्लाइट्स मामले में 3 बड़े केस मिलते हैं, जहां भारतीय हीरो बने...

केस 1: नीरजा भनोट- पैन एम फ्लाइट 73

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
इंडिया
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'

5 सितंबर 1986... मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही पैन एम फ्लाइट 73 कराची में रुकी थी, जब अबू निदाल संगठन के चार हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया. 22 साल की सीनियर फ्लाइट पर्सर नीरजा भनोट ने सबसे पहले खतरा भांपा और 'हाईजैक' चिल्लाकर कॉकपिट क्रू को अलर्ट किया. इससे पायलट कॉकपिट हैच से भाग निकले और आतंकवादी विमान को उड़ा नहीं सके.

आतंकवादियों ने जब पासपोर्ट जमा करने को कहा, तो नीरजा और अन्य क्रू ने 41 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए, ताकि वे पहचान न कर सकें. 17 घंटे चले इस बंधक संकट में नीरजा ने पूरे कैबिन को संभाला और डरे हुए यात्रियों को शांत रखा.

इसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की, तो नीरजा ने इमरजेंसी एग्जिट खोला और यात्रियों को निकालने लगीं. एक बचे हुए यात्री धर्मेंद्र शाह ने याद करते हुए कहा था, 'नीरजा एग्जिट के ठीक पास खड़ी थी. वह पहले भाग सकती थी, लेकिन उसने सबको बाहर धकेला. वह अंदर फंसे बच्चों को बचाने गई और पीछे से गोली मार दी गई.'

वे खुद बच सकती थीं, लेकिन 23वें जन्मदिन से सिर्फ दो दिन पहले बच्चों को अपने शरीर से ढकते हुए शहीद हो गईं. इस हाईजैक में 350 से ज्यादा यात्री बच गए. नीरजा को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला. वे इस सम्मान की पहली नागरिक और सबसे युवा प्राप्तकर्ता थीं.

 

नीरजा भनोट को अमेरिकी न्याय विभाग ने मरणोपरांत स्पेशल करेज अवॉर्ड से सम्मानित किया था
नीरजा भनोट को अमेरिकी न्याय विभाग ने मरणोपरांत स्पेशल करेज अवॉर्ड से सम्मानित किया था

केस 2: कैप्टन देवी शरण- IC 814 कंधार हाईजैक

24 दिसंबर 1999... काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को पांच नकाबपोश आतंकवादियों ने बंदूकों और ग्रेनेड के साथ अगवा कर लिया. विमान में 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे. कैप्टन देवी शरण के लिए यह एक रूटीन फ्लाइट थी. वे छुट्टी पर जाने वाले थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया.

हाईजैकर्स ने विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई और आखिर में कंधार तक उड़ाया. पूरे हाईजैक के दौरान उनकी गर्दन पर बंदूक रखी गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. कैप्टन शरण ने बाद में बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि अमृतसर में अधिकारी विमान के आगे फ्यूल टैंकर खड़ा करके उन्हें उड़ान भरने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कंधार में विमान 8 दिनों तक जमीन पर खड़ा रहा. एक यात्री रूपिन कात्याल की हत्या हुई, लेकिन बाकी सभी 176 लोग सुरक्षित बच गए. भारत सरकार ने तीन आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा किया, तब जाकर बाकी बंधक छोड़े गए.

कैप्टन देवी शरण 40 साल की सेवा के बाद जनवरी 2025 में रिटायर हुए. एयर इंडिया ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, 'आसमान झुकता है, रनवे सलाम करता है. एक नाम जो इतिहास में दर्ज है, एक विरासत जो हिम्मत से लिखी गई है.'

 

कैप्टन देवी शरण की आखिरी फ्लाइट मेलबर्न से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया ड्रीमलाइनर थी
कैप्टन देवी शरण की आखिरी फ्लाइट मेलबर्न से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया ड्रीमलाइनर थी

केस 3: इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 421- दुबई हाईजैक

24 अगस्त 1984... यह भारतीय एविएशन इतिहास का एक अहम लेकिन कम चर्चित हाईजैक है. दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 को चंडीगढ़ से उड़ान भरने के बाद सात खालिस्तानी आतंकवादियों ने अगवा कर लिया. विमान में 73 लोग सवार थे, जिनमें पांच बच्चे और छह क्रू मेंबर शामिल थे.

आतंकवादियों ने पायलट वी. के. मेहता को अमृतसर ले जाकर गोल्डन टेंपल के ऊपर चक्कर लगाने का आदेश दिया. फिर लाहौर, कराची और आखिर में दुबई तक उड़ाया. दुबई एयरपोर्ट ने पहले लैंडिंग से इनकार कर दिया. कैप्टन ने कंट्रोल टावर को बताया कि ईंधन बहुत कम है और वे पानी में लैंडिंग करने को मजबूर होंगे. इसके बाद दुबई प्रशासन ने विमान को लैंड करने की अनुमति दी.

वहां के रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने खुद 10 घंटे तक हाईजैकर्स से बातचीत की. आतंकवादी अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन शेख मोहम्मद ने साफ कहा कि यह उनका मसला नहीं है. जब हाईजैकर्स ने इस्तांबुल जाने की कोशिश की, तो दुबई ने विमान में ईंधन भरने से इनकार कर दिया. आखिरकार 6:48 बजे सभी 73 यात्रियों को रिहा करा लिया गया और हाईजैकर्स ने UAE अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी यात्री की जान नहीं गई.

इस हाईजैक में एक और दिलचस्प तथ्य जुड़ा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पिता और मशहूर रणनीतिकार के. सुब्रह्मण्यम भी उस विमान में सवार थे. जयशंकर उस वक्त युवा अधिकारी थे और हाईजैक को संभालने वाली टीम का हिस्सा थे. एक तरफ वे हाईजैक से निपट रहे थे, दूसरी तरफ उनका परिवार सरकार पर दबाव बना रहा था.

 

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421
दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421

ये सब स्मित मच्छार से कैसे जुड़ते हैं?

स्मित मच्छार ने जो किया, वह इन सबसे अलग था क्योंकि हमला अंदर से हुआ. को-पायलट ने ही चाकू मारकर विमान गिराने की कोशिश की. लेकिन बाकी सब मामलों में भी पायलटों और क्रू ने वही किया- मुश्किल वक्त में घबराए नहीं, सूझबूझ से काम लिया और यात्रियों की जान बचाई.

हर मामले में एक बात कॉमन थी- असली भारतीय एविएशन की पहचान.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Explainer FLIGHT Highjack FlyDubai Smit Machchhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
रूस जाने वालों के लिए MEA की एडवाइजरी जारी, कहा- 'खबरें मिल रही है कि...'
इंडिया
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
पैनकार्ड क्लब्स पर ED की बड़ी कार्रवाई, 646.58 करोड़ की 211 अचल संपत्तियां अटैच
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget