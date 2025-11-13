Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले में गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को एक ऐसी घटना हुई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल, पुदुक्कोट्टई जिले के पास कीरनूर-नर्दमलई मार्ग पर एक छोटे विमान को अचानक सड़क पर उतारा गया है. विमान को सड़क पर उतरते देखकर आसपास के सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए. बताया गया है कि यह छोटा विमान कीरनूर मार्ग पर तकनीकी खराबी के कारण उतारा गया था.

इस छोटे विमान में दो प्रशिक्षु पायलट सवार थे, जो प्रशिक्षण के लिए रवाना हुए थे. लेकिन बीच हवा में ही विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसे आपात स्थिति में कीरनूर-नर्दमलई मार्ग पर उतारा गया. जब विमान की सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई, तब सड़क पर वाहनों की आवाजाही लगातार जारी थी. हालांकि, सौभाग्य से छोटा विमान सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान किसी भी वाहन से नहीं टकराई.

घायल प्रशिक्षु पायलटों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल

विमान में सवार दोनों प्रशिक्षु पायलटों के सुरक्षित बचाकर निकाल लिया गया. उसके बाद उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है. विमान के सड़क पर लैंड होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी के साथ-साथ वायुसेना के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करने में जुटे हुए हैं. वायुसेना के अधिकारी इस बात की जांच करने में जुटे हैं कि आखिर विमान में क्या तकनीकी खराबी हुई थी.

A single engine aircraft Cessna 172 skyhawk made an emergency landing on #Trichy - #Pudukottai NH near Narthamalai.

Flight reportedly flew from #Salem.

Two people on board are safe. pic.twitter.com/eXeyC1aOk4 — DeepaK KarthiK (@dkarthikTOI) November 13, 2025

पुदुक्कोट्टई के जिला कलेक्टर ने घटना की दी जानकारी

पुदुक्कोट्टई के जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि यह घटना पुदुक्कोट्टई-तिरुचिरापल्ली राजमार्ग पर गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को घटी है, जब छोटा विमान प्रशिक्षण के दौरान सलेम से कारईकुडी जा रहा था.

स्थानीय लोग विमान की खींच रहे थे तस्वीरें

A small training aircraft makes an emergency landing on the highway near Ammachathiram in Pudukottai district @THChennai pic.twitter.com/qdARaewFMm — S.Ganesan (@SGTheHindu) November 13, 2025

पुदुक्कोट्टई जिले में कीरनूर-नर्दमलई मार्ग पर प्रशिक्षु विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आसपास के इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई. इस क्षतिग्रस्त विमान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई. इसके साथ घटनास्थल पर मौजूद लोग प्रशिक्षु विमान की तस्वीरें अपने फोन के कैमरों में कैद करते हुए भी नजर आए, जबकि कुछ लोग विमान के साथ सेल्फी भी क्लिक कर रहे थे. इस घटना के कई वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग क्षतिग्रस्त विमान को ढकलते हुए लेकर जाते नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लोगों की भारी भीड़ है.

