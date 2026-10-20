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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारिटायर्ड जज करेंगे चोरबागान हादसे की जांच, कोलकाता HC ने कहा- 'SC का निर्देश...'

रिटायर्ड जज करेंगे चोरबागान हादसे की जांच, कोलकाता HC ने कहा- 'SC का निर्देश...'

मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हाई कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 20 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को चोरबागान हादसे की जांच के लिए अपनी पसंद के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में जांच आयोग गठित करने की अनुमति दे दी है. यह आयोग 17 अक्टूबर को चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की जांच करेगा.इस भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी.

राज्य सरकार ने शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करके आयोग का प्रमुख बनाने के लिए हाई कोर्ट के एक कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस घटना की जांच के लिए गठित की जाने वाली विशेष जांच टीम (SIT) का नेतृत्व हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश करेंगे.

सेवानिवृत्त जज करेंगे आयोग की अध्यक्षता

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि ऐसे आयोग में किसी कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार को इसके बजाय किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को चुनने का विकल्प दिया. यह आदेश चोरबागान हादसे को लेकर तत्काल आधार पर दायर की गई एक जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है, जिस पर आज ही सुनवाई हुई.

मुख्यमंत्री ने मृतकों को दिया मुआवजा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित दुर्गा पूजा के एक पंडाल में शनिवार को भगदड़ के कारण मारे गए 19 लोगों में से तीन के परिजनों से मंगलवार को मुलाकात की और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि सौंपी. उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की.

उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 अन्य घायल हो गए थे. शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए संवाददाताओं से कहा कि उसने अपने कार्यकाल में ऐसी घटनाओं से निपटने में लापरवाही बरती थी.

शुभेंदु ने ली जिम्मेदारी

उन्होंने कहा, ‘‘अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, मैं इसे अपनी जिम्मेदारियों में से एक मानता हूं. पहले के मामलों में पीड़ित परिवारों को जांच के आदेश के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था. क्या आपने कभी सुना है कि किसी सरकार ने 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया हो?’’

शुभेंदु ने कहा कि मुख्य सचिव ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चोरबागान दुर्गा पूजा भगदड़ की जांच के लिए एक सेवारत न्यायाधीश को नामित करने का अनुरोध किया है. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह घटना कोलकाता पुलिस और कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में हुई है, इसलिए दुर्घटना की जांच के लिए गठित टीम में इन दोनों के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 20 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Kolkata Court News WEST BENGAL
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