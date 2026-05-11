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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana News: केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉस्को मामले में SIT गठन, इस IPS अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी, जानें पूरा मामला

Telangana News: केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉस्को मामले में SIT गठन, इस IPS अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी, जानें पूरा मामला

सरकार ने इस मामले की ठीक से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल, या SIT का गठन किया है. इस विशेष टीम का नेतृत्व रितुराज करेंगे, जो कुकटपल्ली इलाके के पुलिस उपायुक्त (DCP) हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 May 2026 09:43 PM (IST)
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तेलंगाना सरकार ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी भगीरथ के खिलाफ POCSO मामले में एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस मामले की ठीक से जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल, या SIT का गठन किया है.

इस विशेष टीम का नेतृत्व रितुराज करेंगे, जो कुकटपल्ली इलाके के पुलिस उपायुक्त (DCP) हैं. एक सीनियर महिला IPS अधिकारी भी जांच पर कड़ी नजर रखेंगी. इस कदम से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और पूरी जांच चाहती है.

तेलंगाना का बड़ा राजनीतिक मामला बना

बंदी भगीरथ पर POCSO एक्ट के तहत मामला चल रहा है. यह एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है. यह मामला तेलंगाना में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें विपक्षी दल इस मामले पर BJP पर हमला कर रहे हैं. अब, SIT के गठन के साथ, राज्य सरकार ने जांच अधिकारियों की एक समर्पित टीम को सौंप दी है.

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पुलिस ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है. SIT मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी और सबूत इकट्ठा करेगी. सरकार ने कहा है कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. इस कदम को जांच को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

पीड़ित परिवार ने फैसले का किया स्वागत

पीड़ित परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि उन पर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था. अब SIT के आने से उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा.

BJP ने अभी तक SIT के गठन पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. बंदी संजय ने बार-बार कहा है कि उनके बेटे के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने दावा किया है कि यह उनके विरोधियों की उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है. अब जांच में तेजी आने की उम्मीद है. SIT को मामले की हर पहलू से जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है. पुलिस ने जनता को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी.

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Published at : 11 May 2026 08:43 PM (IST)
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