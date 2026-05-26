हरियाणा के सिरसा में महिला पुलिस थाने पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में NIA ने 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, इनमें दो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है. हमला नवंबर 2025 में हुआ था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था. NIA ने पंचकूला स्थित विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में पाकिस्तान के शाहजाद भट्टी और सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलोच को मुख्य साजिशकर्ता बताया है.

इनके अलावा गिरफ्तार भारतीय आरोपियों में धीरज उर्फ धीरू, विकास उर्फ विक्की, संदीप उर्फ डेमार, विकास, सुशील उर्फ सिल्ली, मोहम्मद सिजान उर्फ गाजी और गुरजंत सिंह के नाम शामिल हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शाहजाद भट्टी की साजिश का हिस्सा था. उसका मकसद भारत में पुलिस ठिकानों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर लोगों में डर और आतंक फैलाना था.

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अमृतसर से जुटाए गए थे ग्रेनेड

NIA की जांच में सामने आया है कि शाहजाद भट्टी और उसका साथी सोहेल बलोच सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय युवकों को अपने नेटवर्क में जोड़ रहे थे. उन्हें कट्टरपंथी सोच की ओर धकेला गया और फिर हमलों के लिए तैयार किया गया. NIA के मुताबिक धीरज उर्फ धीरू भारत में शाहजाद का मुख्य ऑपरेटिव था. वो स्थानीय मॉड्यूल के साथ संपर्क बनाकर हमलों की योजना और समन्वय का काम कर रहा था. जांच में ये भी पता चला कि आरोपियों ने कई संभावित ठिकानों की रेकी की थी. जिसके बाद सिरसा महिला पुलिस स्टेशन को हमले के लिए चुना गया. हमले में इस्तेमाल किए गए ग्रेनेड को हासिल करने के लिए आरोपी पंजाब के अमृतसर गए थे, जहां उन्होंने गुरजंत सिंह से ग्रेनेड लिया.

दहशत फैलाने के लिए बनाया हमले का वीडियो

NIA के मुताबिक 25 नवंबर 2025 को महिला थाने पर ग्रेनेड हमला किया गया था. आरोपियों ने इस हमले का वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था ताकि उसे प्रचार और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके. जांच में ये भी सामने आया कि हमला करने के बाद आरोपी लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर और उसके सहयोगियों के संपर्क में थे. NIA ने डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर भर्ती, फंडिंग, विस्फोटक जुटाने और आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की पूरी कड़ी का पता लगाया है.

आरोपियों पर UAPA और BNS के तहत केस दर्ज

चार्जशीट में आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए है. NIA का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी इस साजिश के बड़े नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और फंडिंग चैनलों की भी जांच कर रही है. फरार आरोपियों की तलाश के लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है.

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