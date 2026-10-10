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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसी न किसी को जिम्मेदारी...', SIR में गड़बड़ी को लेकर क्या बोले अशोक लवासा

'किसी न किसी को जिम्मेदारी...', SIR में गड़बड़ी को लेकर क्या बोले अशोक लवासा

SIR को लेकर समूचा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है. इस बीच पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर समूचा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. इन सबके बीच SIR को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का बयान आया है.

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. मुंबई में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए लवासा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कानून बदलकर और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर खुद का ही नुकसान किया है. 

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'किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी'
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम पर पक्षपात के आरोप लग सकते हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, उनके साथ भी यह गलत है. लवासा ने कहा कि चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों की मीडिया रिपोर्टों के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब कुछ गैर-कानूनी कामों के आरोप लग रहे हैं.

अशोक लवासा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यह एक गंभीर मामला है. मैं निश्चित रूप से (गैर-कानूनी कामों के बारे में) कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर गैर-कानूनी काम हुए हैं, तो किसी न किसी को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. लवासा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के पास फ़ॉर्म 6 (नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला) में बदलाव करने का अधिकार नहीं था और चुनाव आयोग नियमों में बदलाव करने के लिए सक्षम नहीं था.

कौन हैं अशोक लवासा 
अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त के अलावा भारत के वित्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय में केंद्रीय सचिव रहे चुके हैं. केंद्र और राज्य सरकारों में रहते हुए उन्होंने सुशासन और नीतिगत सुधार की पहलों में खास योगदान दिया है. अशोल लवासा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई कई वार्ताओं में भी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं. साल 2015 में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए पेरिस समझौते के दौरान लवासा ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया था.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 10 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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