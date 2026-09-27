EC पर राहुल गांधी के बयान पर रिजिजू का पलटवार - 'उनकी टिप्पणियां...'

SIR को लेकर केंद्र सरकार, कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच विवाद जारी है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी. रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियों को सार्वजनिक स्तर पर बढ़ावा देना सही नहीं है, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है.

राहुल गांधी ने हाल ही में SIR को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे. उन्होंने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की. राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि 2024 के चुनावों में चुनावी प्रक्रिया से समझौता हुआ और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए. ये आरोप राहुल गांधी के राजनीतिक बयान हैं, जिन पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का पक्ष अलग है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी टिप्पणियों को बढ़ावा देना उचित नहीं है. उनके मुताबिक इससे समाज में गलत मैसेज जा सकता है. कांग्रेस SIR और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि चुनाव आयोग ने अपने फैसलों में किसी तरह की अंदरूनी असहमति की बात को खारिज किया है.

SIR के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए- चुनाव आयोग

विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया कि SIR से जुड़े आदेश और कार्यक्रम आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूरी के बाद जारी किए गए थे. आयोग ने यह भी कहा कि 24 जून 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR शुरू करने का आदेश भी सर्वसम्मति से मंजूर हुआ था. चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए एक पत्र को लेकर भी सफाई दी. आयोग के मुताबिक यह पत्र किसी नीति से जुड़ा नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था.

दो चुनाव आयुक्तों की 14 आपत्तियों पर उठा विवाद

यह विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की एक रिपोर्ट के बाद और बढ़ा. रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं. इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और दोबारा जोड़ने, Form 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ मामलों में कार्रवाई को अपनी जानकारी या मंजूरी के बिना किए जाने पर सवाल उठाए थे. हालांकि, चुनाव आयोग ने बाद में साफ किया कि SIR से जुड़े अंतिम फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए थे.

योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी SIR को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं और देश की जनता के सामने अपने रुख को लेकर जवाब देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि SIR पहली बार नहीं हो रहा है. योगी आदित्यनाथ ने पुराने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियानों का जिक्र करते हुए 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 के अभ्यासों का उल्लेख किया. उन्होंने SIR को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद और अन्य दलों के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.