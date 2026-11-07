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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गृहमंत्री अब क्यों बदल गए...', SIR विवाद को लेकर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा

'गृहमंत्री अब क्यों बदल गए...', SIR विवाद को लेकर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा

वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एसआईआर विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने अमित शाह के बयान को लेकर कई सवाल उठाए हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 03:08 PM (IST)
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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर शुरू हुआ विवाद अबतक थमता नजर नहीं आ रहा है. कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. एसआईआर को लेकर देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शुरू से ही केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं. इसी के मद्देनजर एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा. 

कपिल सिब्बल ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान को लेकर अब सवाल उठाए हैं. उन्होंने शनिवार (7 नवंबर) को कहा कि आपको याद होगा कि जब संसद में एसआईआर का मामला चल रहा था जब विपक्षी दलों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की तो इन्होंने (गृह मंत्री) ने कहा था कि हम इस पर चर्चा क्यों करे ये तो चुनाव आयोग का फैसला है.

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कपिल सिब्बल ने अमित शाह के बयान पर क्या कहा
अमित शाह के भाषण को लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्होंने कहा था कि एसआईआर तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है. इसलिए इस पर संसद में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है. कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आपने, हमने और पूरे देश ने सुना.

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि हाल ही में अब उन्होंने (अमित शाह) ने कहा है कि राहुल गांधी से कहिए कि हम संसद में एसआईआर विवाद पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखिए. 

अब इनके ख्याल बदल गए- कपिल सिब्बल 
केंद्रीय गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर चर्चा के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाएगी. संसद में इसे लेकर चर्चा करेंगे. कपिल सिब्बल ने कहा कि अब इनके ख्याल बदल गए, बातें बदल गई. सोच बदल गई, तो आखिर ऐसा क्या हुआ. गृह मंत्री अब क्यों बदल गए हैं.
 
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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 07 Nov 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
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