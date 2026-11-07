'गृहमंत्री अब क्यों बदल गए...', SIR विवाद को लेकर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर शुरू हुआ विवाद अबतक थमता नजर नहीं आ रहा है. कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. एसआईआर को लेकर देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शुरू से ही केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं. इसी के मद्देनजर एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा.

कपिल सिब्बल ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान को लेकर अब सवाल उठाए हैं. उन्होंने शनिवार (7 नवंबर) को कहा कि आपको याद होगा कि जब संसद में एसआईआर का मामला चल रहा था जब विपक्षी दलों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की तो इन्होंने (गृह मंत्री) ने कहा था कि हम इस पर चर्चा क्यों करे ये तो चुनाव आयोग का फैसला है.

Mr Press Conference on current issues that matter Full PC link 👇 https://t.co/pRPamjvLBA https://t.co/IrDyz2MGRu — Kapil Sibal (@KapilSibal) November 7, 2026

कपिल सिब्बल ने अमित शाह के बयान पर क्या कहा

अमित शाह के भाषण को लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन्होंने कहा था कि एसआईआर तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है. इसलिए इस पर संसद में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है. कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आपने, हमने और पूरे देश ने सुना.

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि हाल ही में अब उन्होंने (अमित शाह) ने कहा है कि राहुल गांधी से कहिए कि हम संसद में एसआईआर विवाद पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखिए.

अब इनके ख्याल बदल गए- कपिल सिब्बल

केंद्रीय गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर चर्चा के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाएगी. संसद में इसे लेकर चर्चा करेंगे. कपिल सिब्बल ने कहा कि अब इनके ख्याल बदल गए, बातें बदल गई. सोच बदल गई, तो आखिर ऐसा क्या हुआ. गृह मंत्री अब क्यों बदल गए हैं.



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