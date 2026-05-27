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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानागरिकता की जांच कर सकता है चुनाव आयोग? SIR पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें दोनों पक्ष की दलीलें

नागरिकता की जांच कर सकता है चुनाव आयोग? SIR पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें दोनों पक्ष की दलीलें

Supreme Court Hearing On SIR: याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच करने वाला प्राधिकरण नहीं है.

By : निपुण सहगल | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 27 May 2026 10:57 AM (IST)
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Supreme Court Hearing On SIR: देश में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को अपडेट करने के नियमों पर एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक घमासान छिड़ गया है. सुप्रीम कोर्ट आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम फैसला सुना सकता है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस साल की शुरुआत में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और पीयूसीएल (PUCL) जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ-साथ योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेताओं समेत कुल 19 याचिकाओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आना बाकी है.  इस पूरे विवाद में एक तरफ जहां याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए नियमों की आड़ में लोगों को उनके सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार से दूर किया जा रहा है, वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि फर्जी वोटरों को हटाकर लिस्ट को पारदर्शी बनाना बेहद जरूरी है.

'एनआरसी लाने की कोशिश'
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सामाजिक संगठनों और विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की इस नई प्रक्रिया की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं. याचिकाकर्ताओं का सबसे पहला और बड़ा तर्क यह है कि देश के कानून के मुताबिक चुनाव आयोग के पास किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है. अदालत में दी गई दलीलों में साफ तौर पर कहा गया है कि इस विशेष अभियान के बहाने देश में एक तरह से एनआरसी (NRC) जैसी ही प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक कारण छिपे हैं.

नेताओं का आरोप है कि नियमों को जानबूझकर इतना कड़ा और उलझा हुआ बना दिया गया है कि एक बहुत बड़ी संख्या में वैध और आम नागरिकों को उनके मताधिकार से हाथ धोना पड़ रहा है. इसके साथ ही साल 2002 और 2003 के पुराने संशोधनों से जोड़कर आज के मतदाताओं की पहचान और नागरिकता की पुष्टि करने को पूरी तरह गलत बताया गया है. याचिकाकर्ताओं ने जमीन पर हो रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि चुनाव अधिकारी अपनी मर्जी से मनमाने नियम चला रहे हैं और सरकार द्वारा जारी किए गए वैध पहचान पत्रों को भी बिना किसी ठोस वजह के खारिज किया जा रहा है.

'फर्जी वोटरों को रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी'

दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए देश के संविधान और चुनावी कानूनों का हवाला देकर अपने फैसले को पूरी तरह जायज ठहराया है. आयोग का कहना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 उसे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने, पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने और एक सही व सटीक मतदाता सूची तैयार करने की पूरी ताकत देता है. इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 की धारा 16 भी साफ करती है कि केवल 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है इसलिए वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा रखने के लिए नागरिकता की पुष्टि करना आयोग की जिम्मेदारी का हिस्सा है.

निवास स्थान को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग ने स्पष्ट किया कि इसी कानून की धारा 19 के तहत कोई भी व्यक्ति उसी क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है जहां का वह मूल निवासी है, इसलिए निवास स्थान की जांच करना पूरी तरह कानूनी है. आयोग ने अपनी दलीलों को मजबूत करते हुए कहा कि कानून की धारा 21(3) के तहत उसे यह विशेष शक्ति मिली हुई है कि वह मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा विशेष अभियान (SIR) चला सके और इसके नियम व गाइडलाइंस खुद तय करे ताकि कोई भी फर्जी वोटर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 27 May 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
SUPREME COURT Bihar SIR Case
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