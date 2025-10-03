गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. उसने गुरुवार (2 अक्तूबर) को संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया. इन दोनों से पुलिस कई दिनों से पूछताछ कर रही थी. जुबीन की 19 सितंबर को सिंगापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने इससे पहले दो और लोगों की गिरफ्तारी की थी.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि गोस्वामी और महंत को कई दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है. उन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों व्यक्तियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

क्या जुबीन की मौत के पीछे छिपी है गहरी साजिश

जुबीन की संदिग्ध परस्थितियों में मौत के बाद कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें वे स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा था कि वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है. वह कई एंगल तलाश रही है, जिससे अगर कोई साजिश हो तो पता लगाया जा सके. अहम बात यह भी है कि वायरल वीडियो में शेखरज्योति गोस्वामी को भी देखा गया था और वह जुबीन के पास ही तैर रहे थे. जबकि अमृतप्रभा ने पूरे घटनाक्रम को फोन में रिकॉर्ड किया था.

पुलिस ने मैनेजर और आयोजक को भी किया गिरफ्तार

असम पुलिस जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और कार्यक्रम के आयोजक श्यामकानु महंत को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इन्हें गुवाहाटी ले जाया गया था. इन दोनों को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. अब पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इन चारों से पूछताछ चल रही है.