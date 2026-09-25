सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव

सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में लगातार भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है. ग्यालशिंग के रिंबी गांव में गुरुवार और शुक्रवार (25 सितंबर) की रात भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है. देर रात हुए भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटना में सरकारी आवासों समेत कई मकान पूरी तरह टूट गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि लैंडस्लाइड की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रिंबी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. तमांग ने कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने, स्थिति पर लगातार नजर रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री तमांग ने लोगों से की ये अपील

सिक्किम मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाके के लोगों से मूसलाधार बारिश के मद्देनजर सतर्क रहने, प्रशासन की ओर से जारी परामर्श का पालन करने और एक-दूसरे की मदद करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिंबी में पैदा हुई स्थिति से निपटने और लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है.

#WATCH | Sikkim | A major landslide triggered by continuous rainfall caused extensive damage in Rimbi Village under the Yuksom-Tashiding Constituency of West Sikkim last night. No loss of life has been reported so far.



(Visual Source: District administration) pic.twitter.com/gdBojiVnIt — ANI (@ANI) September 25, 2026

लैंडस्लाइड और बाढ़ को लेकर सतर्क था प्रशासन

गौरतलब है कि ग्यालशिंग का प्रशासन बाढ़ और लैंडस्लाइड को लेकर पहले से ही सरर्क था. ग्यालशिंग में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा था. इसको देखते हुए कई इलाकों से कम से कम 161 लोगों को 16 सितंबर को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था. लिहाजा अब हुई लैंडस्लाइड की वजह से किसी तरह के जनहानि की खबर नहीं है.

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