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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव

सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, तबाही की चपेट में आया गांव

सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई है. इसकी वजह से रिंबी गांव में कई घरों को नुकसान पहुंचा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में लगातार भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है. ग्यालशिंग के रिंबी गांव में गुरुवार और शुक्रवार (25 सितंबर) की रात भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है. देर रात हुए भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटना में सरकारी आवासों समेत कई मकान पूरी तरह टूट गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि लैंडस्लाइड की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रिंबी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. तमांग ने कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने, स्थिति पर लगातार नजर रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.

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मुख्यमंत्री तमांग ने लोगों से की ये अपील

सिक्किम मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाके के लोगों से मूसलाधार बारिश के मद्देनजर सतर्क रहने, प्रशासन की ओर से जारी परामर्श का पालन करने और एक-दूसरे की मदद करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिंबी में पैदा हुई स्थिति से निपटने और लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है.

लैंडस्लाइड और बाढ़ को लेकर सतर्क था प्रशासन

गौरतलब है कि ग्यालशिंग का प्रशासन बाढ़ और लैंडस्लाइड को लेकर पहले से ही सरर्क था. ग्यालशिंग में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा था. इसको देखते हुए कई इलाकों से कम से कम 161 लोगों को 16 सितंबर को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था. लिहाजा अब हुई लैंडस्लाइड की वजह से किसी तरह के जनहानि की खबर नहीं है. 

यह भी पढ़ें : धनखड़-आडवाणी, केजरीवाल के SIR नोटिस पर EC ने लिया बड़ा फैसला, क्या है विवाद?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:03 AM (IST)
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