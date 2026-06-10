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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSiganture Fogery Case: कलकत्ता HC टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 11 जून को करेगा सुनवाई

Siganture Fogery Case: कलकत्ता HC टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 11 जून को करेगा सुनवाई

अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में याचिका दायर कर सीआईडी की किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा और अपने ख़िलाफ हस्ताक्षर में जालसाजी के मामले में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 10 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार (10 जून, 2026) को कहा कि वह गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में कथित जालसाजी की जांच के सिलसिले में राज्य अपराध अन्वेषण विभाग (CID) की किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है.

तृणमूल नेता के वकील कल्याण बनर्जी ने जस्टिस कौशिक चंदा की अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मंगलवार को डायमंड हार्बर के सांसद के दफ्तर में उनकी गैर-मौजूदगी में सीआईडी ने छापेमारी की थी. जस्टिस चंदा ने कहा कि याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी.

डायमंड हार्बर के सांसद ने कोर्ट में याचिका दायर कर सीआईडी की किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा और अपने ख़िलाफ हस्ताक्षर में जालसाजी के मामले में प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की. सीआईडी इस मामले की जांच दो विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कर रही है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के नेता के रूप में विधायक सोभनदेब चट्टोपाध्याय की नियुक्ति संबंधी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रस्ताव में उनके जाली हस्ताक्षर थे.

यह भी पढ़ें:- विजय की पार्टी TVK के खिलाफ SC पहुंची AIADMK, पूर्व विधायकों की खरीद-फरोख्त की सीबीआई जांच की मांग

विधानसभा सचिवालय ने विधायकों- रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बाद में राज्य के गृह सचिव ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी. बाद में इन दोनों विधायकों को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निष्कासित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें:- 'विवाद कहीं का भी हो, दिल्ली HC कर सकता है CAPF मामले की सुनवाई', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

यह भी पढ़ें:- मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन क्यों हुआ रद्द? आज EC से कांग्रेस नेताओं की मीटिंग, SC का दरवाजा खटखटाएगी पार्टी!

Published at : 10 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC Legal News SUPREME COURT Calcutta High COurt CJI Surya Kant
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