कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को भविष्य में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वह कर्नाटक में 2028 में होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. इस बड़े फैसले के पीछे उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया.

दरअसल, सिद्धारमैया ने अपने समर्थकों, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उन मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया, जिनमें उनसे अपना फैसला बदलने और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा था.

मैं 80 साल का हो गया हूं- सिद्धारमैया

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सिद्धारमैया ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘इस उम्र में क्या कहा जा सकता है? अब मैं 80 साल का हो गया हूं. इसलिए मैंने कहा है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा.’

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 5ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಖುರ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿಯಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತೆ. ಅದು ನನಗಾಗಿ‌ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸನವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೆ. — Siddaramaiah (@siddaramaiah) November 19, 2026

हालांकि, इससे पहले भी सिद्धारमैया अपनी बढ़ती उम्र और राजनीति के काफी दूषित हो जाने का हवाला देते हुए 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सिद्धारमैया ने यह भी साफ किया था कि वह राजनीति में सक्रिय रूप से बने रहेंगे और लोगों की परेशानियों और उनके कल्याण से जुड़े पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे.

मई महीने में सीएम पद से सिद्धारमैया ने दिया था इस्तीफा

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद सिद्धारमैया ने 28 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था. इससे उस वक्त उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राज्य के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था.

बुक लॉन्चिंग के दौरान पांचवीं कतार में बैठाने के दावों पर बोले सिद्धारमैया

इस दौरान सिद्धारमैया ने कांग्रेस पार्टी में खुद को दरकिनार किए जाने के विपक्षी नेताओं के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए दावों को सिरे से खारिज कर दिया. दरअसल, विपक्षी नेताओं ने दावा किया था कि दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में सिद्धारमैया को पांचवीं पंक्ति मैं बैठाया गया था. विपक्ष के इन दावों पर सवाल किए जाने के बाद सिद्धारमैया ने कहा, ‘मैं बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में देर से पहुंचा था, इसलिए पांचवी कतार में बैठा.’

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