अशोक चक्र से सम्मानित होंगे शुभांशु शुक्ला, सेना के 70 जवानों को वीरता पुरस्कार, देखें लिस्ट

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा. अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो असाधारण बहादुरी और साहस के लिए दिया जाता है.

रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में रविवार को एक बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि गणतंत्र दिवस की शाम में भारतीय सुरक्षा बलों के 70 जवानों को गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. इसमें छह जवानों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा, 301 अन्य जवानों को मिलिट्री डिग्रियां भी प्रदान की जाएंगी.

तीन कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और 44 सेना मेडल से होंगे सम्मानित

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करने की मंजूरी दी, जिनमें से छह को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त होंगे. इस साल एक अशोक चक्र, तीन कीर्ति चक्र, एक मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, एक ‘बार टू सेना मेडल’ (वीरता) और 44 सेना मेडल (वीरता) प्रदान किए जाएंगे. इस वर्ष मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.