'चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे', बांके बिहारी मंदिर पर SC की अहम टिप्पणी

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा पहले भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए. दान की रकम मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के ज़रिए सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए. चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर से जुड़े सेवायत, पुजारी या कोई और व्यक्ति दान की रकम अपने पास नहीं रख सकता. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि श्रद्धालु की ओर दिया गया दान भगवान के लिए है. उस पर सबसे पहला अधिकार भगवान का है. मंदिर के खजाने में जमा होने के बाद ही सेवायतों या संबंधित लोगों को उनका हिस्सा मिल सकता है.

वकील ने क्या दलीलें दी?

चीफ जस्टिस सूर्य कांत जस्टिस जोयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. सिंह ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही हाई पावर कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. उन्होंने मंदिर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी कोर्ट के सामने रखीं. उन्होंने कहा कि मामले में बहुत गंभीर समस्याएं हैं. इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी को दान की पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कहा है. कोर्ट ने कमेटी को इसके लिए एक उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है. इसके तहत मंदिर में आने वाले दान की रकम का पूरा हिसाब रखा जाए. इसमें किसी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी की गुंजाइश न रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने सेवायतों और दूसरे संबंधित लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दान को मंदिर के खजाने तक पहुंचने से रोकने या इस व्यवस्था में किसी तरह की रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा.

कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति से जुड़े मामलों में भी अहम निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि अगर मंदिर के फंड से कोई संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव आता है, तो उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए. कोर्ट की अनुमति के बाद ही कोई लेन-देन किया जाए. यानी मंदिर के पैसे से संपत्ति खरीदने का फैसला अदालत की जानकारी और अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा.