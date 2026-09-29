शोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या

पश्चिम बंगाल के 2021 के पोस्ट पोल हिंसा हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को लंबे समय से फरार चल रही घोषित भगोड़ी (Proclaimed Offender) झरना मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया. वह सह-आरोपी संजय मिस्त्री की पत्नी है. CBI के मुताबिक झरना मिस्त्री को दक्षिण 24 परगना जिले के संतोषपुर के घोषपाड़ा से पकड़ा गया. उसकी गिरफ्तारी पर CBI ने 50 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित कर रखा था.

CBI के अनुसार झरना मिस्त्री वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार थी. उसने जांच में शामिल होने के साथ-साथ मुकदमे की कार्यवाही में भी कभी हिस्सा नहीं लिया. लगातार फरार रहने और अदालत की प्रक्रिया से बचने के कारण बैरकपुर के एसीजेएम ने 3 अक्टूबर 2023 को उसे घोषित भगोड़ा घोषित कर दिया था.

क्या है पूरा मामला?

कलकत्ता हाईकोर्ट के 19 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में CBI ने 27 अगस्त 2021 को यह मामला अपने हाथ में लिया था. एजेंसी ने जगद्दल थाने में 3 मई 2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 345/2021 को टेकओवर किया था. मामला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा था. शिकायत में आरोप था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता की मां शोवा रानी मंडल की हत्या कर दी थी.

मामले की जांच पूरी करने के बाद CBI ने 29 दिसंबर 2021 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें झरना मिस्त्री समेत कुल 13 आरोपियों को नामजद किया गया था. हालांकि झरना लगातार गिरफ्तारी से बचती रही और न्यायिक प्रक्रिया से दूर रही.

50 हजार का था इनाम

फरार आरोपी का सुराग हासिल करने और गिरफ्तारी के लिए CBI ने झरना मिस्त्री पर 50 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया था. मंगलवार को कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने उसे दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार झरना मिस्त्री को मंगलवार को ही बैरकपुर की सक्षम अदालत में पेश किया जा रहा है. आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देश के अनुसार होगी.