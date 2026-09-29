Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या

शोवा रानी हत्याकांड: 5 साल से फरार पर CBI का शिकंजा, 2021 बंगाल चुनाव में की थी हत्या

कलकत्ता हाईकोर्ट के 19 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में CBI ने 27 अगस्त 2021 को यह मामला अपने हाथ में लिया था. एजेंसी ने जगद्दल थाने में 3 मई 2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 345/2021 को टेकओवर किया था.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 29 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के 2021 के पोस्ट पोल हिंसा हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को लंबे समय से फरार चल रही घोषित भगोड़ी (Proclaimed Offender) झरना मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया. वह सह-आरोपी संजय मिस्त्री की पत्नी है. CBI के मुताबिक झरना मिस्त्री को दक्षिण 24 परगना जिले के संतोषपुर के घोषपाड़ा से पकड़ा गया. उसकी गिरफ्तारी पर CBI ने 50 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित कर रखा था.

CBI के अनुसार झरना मिस्त्री वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार थी. उसने जांच में शामिल होने के साथ-साथ मुकदमे की कार्यवाही में भी कभी हिस्सा नहीं लिया. लगातार फरार रहने और अदालत की प्रक्रिया से बचने के कारण बैरकपुर के एसीजेएम ने 3 अक्टूबर 2023 को उसे घोषित भगोड़ा घोषित कर दिया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
इंडिया
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
इंडिया
IDFC First Bank घोटाला: 645 करोड़ के फंड की हेराफेरी, 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी
IDFC First Bank घोटाला: 645 करोड़ के फंड की हेराफेरी, 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी
इंडिया
CEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता
CEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता

क्या है पूरा मामला?

कलकत्ता हाईकोर्ट के 19 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन में CBI ने 27 अगस्त 2021 को यह मामला अपने हाथ में लिया था. एजेंसी ने जगद्दल थाने में 3 मई 2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 345/2021 को टेकओवर किया था. मामला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा था. शिकायत में आरोप था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता की मां शोवा रानी मंडल की हत्या कर दी थी.

मामले की जांच पूरी करने के बाद CBI ने 29 दिसंबर 2021 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें झरना मिस्त्री समेत कुल 13 आरोपियों को नामजद किया गया था. हालांकि झरना लगातार गिरफ्तारी से बचती रही और न्यायिक प्रक्रिया से दूर रही.

50 हजार का था इनाम

फरार आरोपी का सुराग हासिल करने और गिरफ्तारी के लिए CBI ने झरना मिस्त्री पर 50 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित किया था. मंगलवार को कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने उसे दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार झरना मिस्त्री को मंगलवार को ही बैरकपुर की सक्षम अदालत में पेश किया जा रहा है. आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देश के अनुसार होगी.

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
इंडिया
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
इंडिया
IDFC First Bank घोटाला: 645 करोड़ के फंड की हेराफेरी, 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी
IDFC First Bank घोटाला: 645 करोड़ के फंड की हेराफेरी, 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी
इंडिया
CEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता
CEC और मस्जिद डिमोलिशन को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए मुस्लिम कई नेता
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Bigg Boss 20: Salman Khan ने Rhiti Tiwari को लगाई फटकार, Kanika Mann पर किया मजेदार Joke
एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
बेगूसराय में हैवानियत, रेप किया, वीडियो बनाया, तेजस्वी बोले- 'राक्षसराज'
इंडिया
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
केरल निकाय उपचुनाव रिजल्ट: कांग्रेस को झटका, 18 सीटों पर जीती LDF , NDA को कितनी सीट?
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
इंडिया
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
नोएडा से 15 मिनट में दिल्ली, खुल गया मयूर विहार-बारापूला सिग्नल फ्री कॉरिडोर, जानें सब
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget