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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकनॉट प्लेस में जबरन बंद कराई गईं दुकानें? राहुल गांधी के दावे पर दुकानदारों का रिएक्शन

कनॉट प्लेस में जबरन बंद कराई गईं दुकानें? राहुल गांधी के दावे पर दुकानदारों का रिएक्शन

ABP न्यूज से बातचीत करते हुए रामलीला मैदान और उसके आसपास के दुकानदारों ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि "इस क्षेत्र के दुकानदारों से जबरन दुकाने बंद करवाई जा रही हैं."

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 01 Nov 2026 07:23 PM (IST)
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इंडिया ब्लॉक की आज रामलीला मैदान में हुई रैली के लिए राहुल गांधी ओपन बस में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस में प्रशासन ने जबरन दुकानों को बंद कराया है. राहुल गांधी के इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए ABP न्यूज ने कनॉट प्लेस पहुंचकर दुकानदारों से बात की.

दुकानदार बोले दुकान बंद नहीं

ABP न्यूज़ से बातचीत में दुकानदार अमित ने बताया कि उनकी दुकान सुबह 10:30 बजे से खुली हुई थी. न पुलिस और न ही NDMC की तरफ से दुकान बंद रखने का कोई आदेश दिया गया था. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन और जाम की वजह से ग्राहक कम पहुंचे. वहीं, तनिष्क और क्रोमा ने भीड़ और सुरक्षा की आशंका के चलते अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखी थीं.

एक अन्य दुकानदार ने भी कहा कि उनकी दुकान रोजाना की तरह सुबह से खुली थी और प्रशासन की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया गया और न ही कोई आदेश दिया गया था दुकान बंद करने. हमने सुबह 9:30 से ही कंटिन्यू दुकान खोली हुई है.

कनॉट प्लेस में ABP न्यूज़ की ग्राउंड पड़ताल में दुकानदारों ने प्रशासन की तरफ से दुकानें बंद कराने के आरोपों की पुष्टि नहीं की. हालांकि, दुकानदारों का यह भी कहना है कि इंडिया ब्लॉक की रैली के चलते ट्रैफिक डायवर्जन और जाम का असर कारोबार पर पड़ा. ग्राहक कम पहुंचे और इसकी वजह से आज दुकानों पर कामकाज प्रभावित रहा.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 01 Nov 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
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