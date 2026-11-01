कनॉट प्लेस में जबरन बंद कराई गईं दुकानें? राहुल गांधी के दावे पर दुकानदारों का रिएक्शन

इंडिया ब्लॉक की आज रामलीला मैदान में हुई रैली के लिए राहुल गांधी ओपन बस में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस में प्रशासन ने जबरन दुकानों को बंद कराया है. राहुल गांधी के इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए ABP न्यूज ने कनॉट प्लेस पहुंचकर दुकानदारों से बात की.

दुकानदार बोले दुकान बंद नहीं

ABP न्यूज़ से बातचीत में दुकानदार अमित ने बताया कि उनकी दुकान सुबह 10:30 बजे से खुली हुई थी. न पुलिस और न ही NDMC की तरफ से दुकान बंद रखने का कोई आदेश दिया गया था. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन और जाम की वजह से ग्राहक कम पहुंचे. वहीं, तनिष्क और क्रोमा ने भीड़ और सुरक्षा की आशंका के चलते अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखी थीं.

एक अन्य दुकानदार ने भी कहा कि उनकी दुकान रोजाना की तरह सुबह से खुली थी और प्रशासन की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया गया और न ही कोई आदेश दिया गया था दुकान बंद करने. हमने सुबह 9:30 से ही कंटिन्यू दुकान खोली हुई है.

कनॉट प्लेस में ABP न्यूज़ की ग्राउंड पड़ताल में दुकानदारों ने प्रशासन की तरफ से दुकानें बंद कराने के आरोपों की पुष्टि नहीं की. हालांकि, दुकानदारों का यह भी कहना है कि इंडिया ब्लॉक की रैली के चलते ट्रैफिक डायवर्जन और जाम का असर कारोबार पर पड़ा. ग्राहक कम पहुंचे और इसकी वजह से आज दुकानों पर कामकाज प्रभावित रहा.