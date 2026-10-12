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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात...', राहुल गांधी पर शिवराज का पलटवार

'ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात...', राहुल गांधी पर शिवराज का पलटवार

शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी हार की वजह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व है. जानें उनके बयान की बड़ी बातें.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शिव वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो शिवजी की बारात है. ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं. ये शिवजी की बारात नहीं है. अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस और इंडी गठबंधन अब विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुकी है. ये सत्ता के लिए कभी वामपंथियों का सहारा लेते हैं, कभी कॉकरोचों का, कभी जॉर्ज सोरोस टाइप के देश विरोधी ताकतों का, कभी एनजीओज का. 

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शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मार्च 2023 में लंदन में विदेशी ताकतों कि भारत के आंतरिक मामलों और लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की बात कही गई, आह्वान किया गया. ये क्या है? किसके सहारे रहेगी कांग्रेस? क्या विदेशी ताकतों के हाथ का खिलौना बन के रह जाएगी?  जनवरी 2025 में कांग्रेस के जब नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था, तब भी राहुल जी ने अपने भाषण में कहा था उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है.  बल्कि वे इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं.

शिव तांडव और नो प्लानिंग पर

शिव तांडव और नो प्लानिंग पर शिवराज ने कहा कि ना कोई दिशा है ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है. जो खुद ही यह कहता हो कि मैं कोई प्लानिंग नहीं करता, उससे देश अपेक्षा क्या करेगा, कांग्रेस अपेक्षा क्या कर सकती है. हार का कारण मैं फिर कह रहा हूं, यही विचार शून्यता है कि हम तो कोई प्लानिंग ही नहीं करते. जब जहां मन करे बस निकल पड़ेंगे.

यह देश का भरोसा नहीं जीत सकते, खुद दिशाहीन हैं. इनको दिशा ही पता नहीं है. शिव तांडव पर  शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं कि देश, जीवन मूल्य, परंपराएं, आस्थाएं, इनका कोई लेना-देना नहीं है, इनको तो भगवान शिव के नाम को लेने का भी अधिकार नहीं है.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan Rahul Gandhi CONGRESS
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