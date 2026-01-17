Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को लेकर दिए कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के बयान की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि ऐसे शर्मनाक बयान कभी नहीं देने चाहिए. यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है. कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने एक बयान में कहा कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है.

'बेटियां मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप'

भोपाल में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियां मेरे लिए देवी जैसी हैं. हम बेटियों को जाति और समाज के आधार पर बंटते हुए नहीं देख सकते. उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में कहा गया है कि अगर मां दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती का कोई रूप है, तो वह हमारी बेटियां हैं. इसलिए, चाहे कोई नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति, किसी भी जाति या समुदाय की बेटियों को आप कितना बांटेंगे? क्या आप बेटियों को भी बांटेंगे?

शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि बेटियां पूजा करने के लिए हैं, उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि पिछले दिनों एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था. एक समय समाज आक्रोशित होता है, लेकिन बाद में वह भूल जाता है. आज उस बेटी के खाते में हम 10 लाख रुपए जमा करेंगे और उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी. लड़की के बड़े होने पर उसको 28 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि उसका बेहतर भविष्य बन सके.

शहजाद पूनावाला ने भी साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस विधायक के बयान की आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक का बयान चौंकाने वाला है. फूल सिंह बरैया ने रेप को धार्मिक ग्रंथों से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है. वह कहते हैं कि 'रेपिस्ट सोचता है, अगर मैं उस जाति की किसी महिला या लड़की का रेप करूंगा, तो मुझे आध्यात्मिक फल मिलेगा.' प्रियंका वाड्रा कहां हैं? क्या वह इस गलत बयान को मानती हैं?"

