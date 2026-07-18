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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउद्धव गुट के सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मिली मंजूरी, TMC के बागी सांसदों पर भी आया फैसला

उद्धव गुट के सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मिली मंजूरी, TMC के बागी सांसदों पर भी आया फैसला

मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को टीएमसी से अलग होकर बागी नेताओं की बनी NCPI में विलय करने वाले सांसदों को सदन में सीटिंग की मंजूरी दी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 18 Jul 2026 08:16 PM (IST)
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मॉनसून सत्र से पहले उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लगा है. मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को टीएमसी से अलग होकर बागी नेताओं की बनी NCPI में विलय करने वाले सांसदों को सदन में सीटिंग की मंजूरी दी है. इनकी संख्या 20 है. अलग से लोकसभा में स्टेटस भी दिया गया है. वहीं, यूबीटी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय की मंजूरी दी है.

सबसे पहले बात कर लेते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से अलग हुए नेताओं से जुड़े आदेश को लेकर, जिसमें उन्हें लोकसभा में सीटिंग की मंजूरी दी गई है.

टीएमसी की पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है. उन्होंने एक अलग गुट बना लिया है. इनमें विधायकों की संख्या 60 है, और सांसद की संख्या 20 है. यह सभी सांसदों ने काकोली घोष को अपना नेता माना है.

 

अपडेट जारी करें...

Published at : 18 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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