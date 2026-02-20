हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाShillong MP Death: फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े मेघालय के सांसद, रिकी एजे सिंग्कोन का निधन

Shillong MP Death: फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े मेघालय के सांसद, रिकी एजे सिंग्कोन का निधन

Shillong MP Death: शिलांग के सांसद और वीपीपी नेता रिकी एजे सिंग्कोन का फुटबॉल खेलते समय अचानक निधन हो गया. इस दुखद घटना के बाद मेघालय की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है.

By : आईएएनएस | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (VVP) के शिलांग सांसद रिकी एजे सिंग्कोन का गुरुवार (19 फरवरी 2026) की शाम फुटबॉल खेलते समय अचानक बीमार पड़ने के बाद निधन हो गया, जिससे मेघालय के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. सूत्रों के अनुसार, सिंग्कोन गुरुवार शाम मावलाई मावियोंग के एक खेल के मैदान में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गए थे.

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान, वे मैदान पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत पास के मावियोंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में इमेंरजी स्थिति में इलाज के लिए पहुंचाया. हालांकि, सूत्रों के अनुसार, उस समय अस्पताल में डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण उन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया था. बाद में उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जाइआव स्थित डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि मेडिकल टीम के प्रयासों के बावजूद स्यंगकॉन को बचाया नहीं जा सका.

मेघालय के मुख्यमंत्री का ट्वीट

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने ट्वीट किया, 'शिलांग से माननीय सांसद डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकॉन के असामयिक निधन से मैं अत्यंत स्तब्ध और दुखी हूं. डॉ. रिकी एक समर्पित और करुणा से भरे नेता थे, जिनमें जनसेवा के प्रति गहरा उत्साह और अपनी जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी. वे आस्थावान थे और विनम्रता, दूरदर्शिता और समाज के उत्थान की सच्ची इच्छा के साथ सेवा करते थे. इस मुश्किल समय में उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत शुभचिंतकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.'

रिकी एजे सिंग्कोन को कब मृत घोषित किया गया?

रिकी एजे सिंग्कोन को रात लगभग 8:42 बजे मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उनके समर्थक, सहकर्मी और राज्य के निवासी इस अचानक हुई क्षति से स्तब्ध रह गए. उनके निधन की खबर मिलते ही उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग, वीपीपी अध्यक्ष अर्देंट मिलर बसाईआवमोइट, कई विधायकों, वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और सांत्वना दी. पहली बार सांसद बने सिंगकॉन ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में अपनी पहचान बनाई थी.

VVP के टिकट पर लड़ा था चुनाव 

VVP के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने तीन बार के कांग्रेस सांसद विंसेंट एच. पाला को 37 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराया था, जिससे मेघालय के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था. जमीनी स्तर पर अपने जुड़ाव और आदिवासी अधिकारों, शासन और पारदर्शिता के लिए वकालत करने के लिए जाने जाने वाले सिंगकॉन के अचानक निधन से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति, विशेष रूप से वीपीपी के भीतर, एक खालीपन सा आ गया है. सभी दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें एक समर्पित जन प्रतिनिधि के रूप में याद किया.

Published at : 20 Feb 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Meghalaya Shillong Ricky AJ Syngkon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shillong MP Death: फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े मेघालय के सांसद, रिकी एजे सिंग्कोन का निधन
फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े मेघालय के सांसद, रिकी एजे सिंग्कोन का निधन
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
इंडिया
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कुछ ऐसा, ठहाकों से गूंजा हॉल
इंडिया
110 करोड़ की ठगी केस में ED का बड़ा एक्शन, एनी ग्रुप की 7.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच
110 करोड़ की ठगी केस में ED का बड़ा एक्शन, एनी ग्रुप की 7.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
क्रिकेट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
हरियाणा
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget