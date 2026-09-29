टीवी शो राइज एंड फॉल में मारपीट के बाद बोले शहजाद पूनावाला- ‘गिरा सकते हैं, लेकिन...’

रियलिटी शो Rise & Fall में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और सह-प्रतियोगी सीवेट तोमर के बीच हुई कथित मारपीट का मामला चर्चा में है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूनावाला ने सोमवार को बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वह इस घटना के बाद भी फिर उठेंगे. साथ ही उन्होंने प्रशंसकों से मिले समर्थन के लिए आभार जताया.

पूनावाला ने कहा कि उनके साथ मारपीट किए जाने के बावजूद उन्होंने संयम के साथ जवाब देना और सभी के साथ सम्मान से पेश आना चुना.

पूनावाला ने पोस्ट में क्या कहा?

पूनावाला के एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में कहा गया कि शहजाद ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां अब उम्रदराज हो रही हैं. पोस्ट में यह भी कहा गया कि वैचारिक मतभेदों के कारण उनका अपने भाई के साथ संबंध आसान नहीं है.

पोस्ट के मुताबिक, शहजाद शो में खेलने, काम करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ पीछे से गाली-गलौज और शारीरिक हमला किया गया. पोस्ट में दावा किया गया कि उकसाने वाली बातों के बावजूद पूनावाला ने परिपक्वता के साथ जवाब दिया और सभी के साथ सम्मान से पेश आए.

पूनावाला की पोस्ट में आगे कहा गया कि लोग सब कुछ देख रहे हैं. उन्हें गाली दी जा सकती है, चुप कराने की कोशिश की जा सकती है या नीचे गिराने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उनकी हिम्मत को हराया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि वह हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होकर फिर उठेंगे.

उन्होंने प्रशंसकों के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए पोस्ट के अंत में जय हिंद लिखा.

शो में कैसे शुरू हुआ विवाद?

Rise & Fall के हालिया एपिसोड में शहजाद पूनावाला को सह-प्रतियोगी सीवेट तोमर के साथ विवाद के दौरान मारपीट का सामना करते हुए दिखाया गया. घटना के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा में आ गया.

एपिसोड में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच बहस होती दिखाई दी. इसके बाद विवाद बढ़ गया और सीवेट तोमर भी इसमें शामिल हो गए. इसके बाद पूनावाला के साथ मारपीट का दृश्य सामने आया.

राजनीतिक और वैचारिक मतभेद से जुड़ी थी बहस

Rise & Fall 2 के तीसरे एपिसोड में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच हुई बहस कथित तौर पर उनके राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों से जुड़ी थी.

मारपीट से ठीक पहले पूनावाला को सीवेट तोमर के टैटू का जिक्र करते हुए सुना गया. उन्होंने सवाल किया कि टैटू बनवाने के बावजूद वह स्वरा भास्कर का पक्ष क्यों ले रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर वामपंथी विचारों से जोड़ा जाता है.

सीवेट के शरीर पर कई टैटू हैं. खास तौर पर उनके बाएं हाथ पर बने एक टैटू को वीडियो और उनके सोशल मीडिया पोस्ट में त्रिशूल जैसा बताया गया है.

फटा कुर्ता दिखाते नजर आए पूनावाला

घटना के बाद पूनावाला कैमरे के सामने अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाते नजर आए. इससे शो के अंदर हुए विवाद और मारपीट की चर्चा और बढ़ गई.

सीवेट तोमर के शो से बाहर होने की खबरें

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शहजाद पूनावाला के साथ शारीरिक मारपीट की घटना के बाद सीवेट तोमर को शो से बाहर कर दिया गया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उनके निष्कासन की आधिकारिक पुष्टि का उल्लेख नहीं है.

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