टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से परेशान हुए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले- यह क्या हो रहा है?

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई है. इस घटना पर एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने चिंता जताई है. उन्होंने टाइगर और उनके परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई है.

What's happening???? Yesterday's shocking, worrying attacks, threats, targeting & firing on most loved star @TIGERSHROFF worthy son of the most worthy father @bindasbhidu. In fact Tiger was lucky to go unhurt, but his poor driver was injured badly. Honble CM, Maharashtra @Dev_Fadnavis & https://t.co/7lovDa6k89. @mieknathshinde seem to be extremely concerned on this serious matter. Jai Hind! @YashwantSinha @MamataOfficial @ArvindKejriwal @SanjayAzadSln