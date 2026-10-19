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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से परेशान हुए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले- यह क्या हो रहा है?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से परेशान हुए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले- यह क्या हो रहा है?

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार को जानलेवा हमला हुआ है. उन पर कई राउंड फायरिंग की गई है. टाइगर पर हुए हमले पर शुत्रघ्न सिन्हा ने चिंता जताई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 19 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई है. इस घटना पर एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने चिंता जताई है. उन्होंने टाइगर और उनके परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई है. 

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 19 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Shatrughan Sinha Tiger Shroff Breaking News Abp News
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