राहुल गांधी के बर्थडे पर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा- 'हालात बदलने का यह सही...'

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्हें कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं से शुभकामनाएं मिल रही हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी उन्हें विश करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हालात बदलने का सही समय है.

शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैं उन्हें हमारे देश में ज्यादा समावेशी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संकल्प, मज़बूती, दृढ़ निश्चय और ताकत की शुभकामना देने आया हूं. हमें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें वही मिलेगा. हमने 10 साल बाद केरल में चुनाव जीता है, अब पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं. इन सभी जगहों पर हमारी स्थिति अच्छी है और हालात बदलने का यह सही समय है. मुझे लगता है कि ऐसा होगा. मेरे हिसाब से उनके लिए यह सफ़र ज़्यादा अहम है और उन्हें पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इसे जारी रखना होगा.'

VIDEO | Delhi: On Leader of Opposition Rahul Gandhi's birthday, Congress leader Shashi Tharoor says, "I have come to wish him continued resolution, resilience, determination and strength in leading a more inclusive democracy in our country. What we need to see is a strong… pic.twitter.com/x8jcaPL2xy — Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026

केरल के सीएम ने दीं शुभकामनाएं

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और जन-कल्याण के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती है. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, खुशियां और जन-सेवा में समर्पित लंबा जीवन प्रदान करें.'

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अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को किया बर्थडे विश

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'देशप्रेम, मानवता एवं सत्य के हमसफ़र हम ‘एक लक्ष्य’ के! राहुल गांधी जी को सार्थक-सक्रिय जीवन की सद्-कामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! '

