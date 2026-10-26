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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘इतना हंगामा’, PM मोदी पर खरगे की विवादित टिप्पणी, शशि थरूर ने दिया ये बड़ा बयान

‘इतना हंगामा’, PM मोदी पर खरगे की विवादित टिप्पणी, शशि थरूर ने दिया ये बड़ा बयान

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने PM मोदी पर की गई मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा करार दिया. उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी के पिता का अपमान करना नहीं था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर जारी बवाल के बीच शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खरगे साहब ने महज एक आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया था. इसके अलावा, उनका किसी के पिता का अपमान करने की उनकी मंशा नहीं थी.

शशि थरूर का यह बयान खरगे की उस विवादित टिप्पणी के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने बिहार के पटना में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान एक दर्शक की बात के जवाब में कहा था कि ‘मोदी का बाप भी जाएगा.’ दरअसल, कार्यक्रम के दौरान दर्शक ने था कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाने वाले हैं और खरगे की तरफ से दी गई इसी टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया था.

खरगे के बयान पर बोले शशि थरूर

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कांग्रेस सांसद शशि थरूर से सोमवार (26 अक्टूबर) को दिल्ली में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान खरगे की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया. थरूर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमारे देश में लोगों को इस तरह के मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की आदत है. खरगे साहब ने कुछ कहा, उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे नहीं लगता कि इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत है.’ 

उन्होंने कहा, ‘खरगे साहब ने जाहिर तौर पर एक आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया था. वह किसी के पिता का अपमान नहीं कर रहे थे.’

राजनाथ सिंह और BJP पर खरगे पर हमला

वहीं, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि यह दिखाता है कि मुख्य विपक्ष पार्टी को सिर्फ राजनीतिक पतन का ही सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि उसका वैचारिक पतन भी हुआ है. उन्होंने कहा, ‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी से देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

जबकि BJP ने मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ठगों और गुंडों से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह उनकी पार्टी के वैचारिक दिवालिएपन को दिखाता है और कांग्रेस अब एक माफिया गिरोह जैसी दिखती है. 

यह भी पढ़ेंः व्यापारियों ने रामलीला मैदान में रैली का किया विरोध तो खरगे बोले, 'सभी दलों की 2 मांगे हैं'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 26 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
PM Modi CONGRESS SHashi Tharoor : Mallikarjun Kharge
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