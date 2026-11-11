सोनिया गांधी की नई किताब पर बोले शशि थरूर, 'बेहद उत्सुक हूं, खुद देखूंगा कि...'

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: एक जर्नी ऑफ लव' को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी के अपने अनुभवों और उनके अपने शब्दों में इस कहानी को पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक हैं.

शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस किताब के केवल वे ही अंश पड़े हैं जो अलग-अलग प्रकाशनों और मीडिया रिपोर्टों में सामने आए हैं. उन्होंने कहा, 'यह बहुत ही सुंदर और बेहतरीन ढंग से लिखी गई है. हम सभी उनके जीवन और संघर्ष की व्यापक कहानी से भली-भांति परिचित हैं, लेकिन इसे उनके खुद के शब्दों में सुनना और उनके निजी अनुभवों के बारे में जानना वाकई बेहद शानदार अनुभव होगा.'

सोनिया गांधी की किताब को लेकर बीजेपी की तरफ से आ रही आलोचनात्मक बयानों पर भी शशि थरूर ने प्रतिक्रियादी. जब उनसे बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि वे साहित्यिक समीक्षक बनने के योग्य भी हैं या नहीं. इसलिए मैं उनकी टिप्पणियों को दरकिनार करना ही बेहतर समझता हूं और किताब पढ़ने के बाद खुद तय करूंगा कि मेरी क्या राय है.'

किताब पर सियासी विवाद

सोनिया गांधी की किताब के शुरुआती अंशों को लेकर देश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. जहां कांग्रेस के नेता इसे एक ऐतिहासिक और भावनात्मक संस्मरण बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं.

बीजेपी ने साधा निशाना

किताब में बाबरी और बाटला हाउस की घटना के उल्लेख को लेकर घमासान मचा हुआ है. बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा. भाजपा के सीनियर नेता ने कहा कि यह किताब केवल कांग्रेस के पतन को कवर करने के लिए लिखी गई है. संजय टंडन ने कहा, 'मुझे हैरानी है कि सोनिया गांधी ने एक किताब लिखी, जिसमें 'प्यार का सफर' तो लिखा है, लेकिन 'नफरत के सफर' के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया. मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि उनके मन के अंदर और कांग्रेसियों के मन के अंदर जो सिख-विरोधी भावना, पंजाब-विरोधी भावना है, वह कहां तक विद्यमान रही है.'