'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने तल्ख संबंधों की अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में सांप्रदायकिता के खिलाफ एक मुखर आवाज हैं.

थरूर ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे मेरे दो नेता हैं. वहीं, इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुई कोच्चि महापंचायत के बाद विवाद को कम करके आंका.