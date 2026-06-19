कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज शुक्रवार शाम 4:30 बजे संसद भवन एनेक्सी (PHA) में होगी. इस बैठक में समिति को विदेश मंत्रालय की ओर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आगामी दौरे को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी.

यह ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा दी जाएगी, क्योंकि समिति का दौरा 22 जून से 25 जून तक के लिए तय किया गया है. एजेंडे के अनुसार समिति भारत-चीन संबंधों को लेकर आगे की राह विषय पर चर्चा करेगी, जिसमें भारत-चीन सीमा को लेकर खासकर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति द्वारा भारत-पाकिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम को लेकर उस पर भी चर्चा की जाएगी. भारत-पाकिस्तान सीमा पर खास फोकस होगा. इस स्टडी विजिट का मकसद संसदीय पैनल के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की सीधे तौर पर जानकारी देना है. खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

किन-किन जगहों का दौरा करेगी संसदीय समिति

इस दौरे में जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह जैसी अहम जगहें शामिल होंगी, जहां समिति के सदस्यों के स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने और जमीनी स्तर पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने की उम्मीद है. बता दें कि इससे पहले 15 जून को ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और कल्चर पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन (PHAE) में कई मुद्दों पर चर्चा की थी. इनमें पश्चिम एशिया में हो रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पड़ने वाले असर को लेकर भी खास चर्चा की गई थी.

बता दें कि जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर पर बनी संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन संजय कुमार झा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की.

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