हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? शशि थरूर आज करेंगे संसदीय पैनल की मीटिंग, चीन पर भी निगाह

पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? शशि थरूर आज करेंगे संसदीय पैनल की मीटिंग, चीन पर भी निगाह

विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज संसद भवन एनेक्सी में होगी. कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में इस बैठक में चीन पाकिस्तान सीमा को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज शुक्रवार शाम 4:30 बजे संसद भवन एनेक्सी (PHA) में होगी. इस बैठक में समिति को विदेश मंत्रालय की ओर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आगामी दौरे को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी. 

यह ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा दी जाएगी, क्योंकि समिति का दौरा 22 जून से 25 जून तक के लिए तय किया गया है. एजेंडे के अनुसार समिति भारत-चीन संबंधों को लेकर आगे की राह विषय पर चर्चा करेगी, जिसमें भारत-चीन सीमा को लेकर खासकर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति द्वारा भारत-पाकिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम को लेकर उस पर भी चर्चा की जाएगी. भारत-पाकिस्तान सीमा पर खास फोकस होगा. इस स्टडी विजिट का मकसद संसदीय पैनल के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की सीधे तौर पर जानकारी देना है. खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी. 

किन-किन जगहों का दौरा करेगी संसदीय समिति
इस दौरे में जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह जैसी अहम जगहें शामिल होंगी, जहां समिति के सदस्यों के स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने और जमीनी स्तर पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने की उम्मीद है. बता दें कि इससे पहले 15 जून को ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और कल्चर पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन (PHAE) में कई मुद्दों पर चर्चा की थी. इनमें पश्चिम एशिया में हो रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पड़ने वाले असर को लेकर भी खास चर्चा की गई थी. 

बता दें कि जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर पर बनी संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन संजय कुमार झा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. समिति ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के साथ पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की.

ये भी पढ़ें 

टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 22 जून तक लगा रहेगा बैन, याचिका खारिज

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Parliament Shashi Tharoor Pakistan CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? शशि थरूर आज करेंगे संसदीय पैनल की मीटिंग, चीन पर भी निगाह
पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? शशि थरूर आज करेंगे संसदीय पैनल की मीटिंग, चीन पर भी निगाह
इंडिया
हम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार
हम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार
इंडिया
Lok Sabha Elections 2029: 2029 लोकसभा चुनाव के लिए ECI ने बनाया तगड़ा प्लान, सरकार से मांगे 500 करोड़ रुपए, मगर क्यों?
2029 लोकसभा चुनाव के लिए ECI ने बनाया तगड़ा प्लान, सरकार से मांगे 500 करोड़ रुपए, मगर क्यों?
इंडिया
आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला
आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? शशि थरूर आज करेंगे संसदीय पैनल की मीटिंग, चीन पर भी निगाह
पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं? शशि थरूर आज करेंगे संसदीय पैनल की मीटिंग, चीन पर भी निगाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
ऑटो
Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?
Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?
एग्रीकल्चर
खेत की मेड़ पर मोरिंगा क्यों बो देते हैं किसान, कारण जान लेंगे तो आप भी अपनाएंगे ये तरीका
खेत की मेड़ पर मोरिंगा क्यों बो देते हैं किसान, कारण जान लेंगे तो आप भी अपनाएंगे ये तरीका
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते अचानक कुएं में जा गिरा जंगली हाथी
Viral Video: चलते-चलते अचानक कुएं में जा गिरा जंगली हाथी
ABP NEWS
Viral Video: ओवरलोड ट्रक का नया कारनामा, सड़क पर बिछा दिए पत्थर ही पत्थर
Viral Video: ओवरलोड ट्रक का नया कारनामा, सड़क पर बिछा दिए पत्थर ही पत्थर
ABP NEWS
Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में संदेश दिया
Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में संदेश दिया
ABP NEWS
Viral Video: वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता अमित सियाल और पुनीत सिंह
Viral Video: वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता अमित सियाल और पुनीत सिंह
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
Embed widget