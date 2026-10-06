फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद शशि थरूर का सवाल, फिर किसने किया बदलाव?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संशोधित Form 6 को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी का हवाला देते हुए पूछा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित Form 6 को मंजूरी नहीं दी, तो इसे किसने बदला, किसके आदेश पर बदलाव किया गया और किस अधिकार के तहत ऐसा किया गया.

थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, “जो तुमने आंख मूंदी है, अंधेरा हो गया गहरा. तुम्हारे जागने से ही, तो लगना था यहां पहरा.” इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आज की राजनीति में खिलाड़ी कौन है और मोहरा कौन.

‘संशोधित Form 6 को हमने मंजूरी नहीं दी’

थरूर ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के उस बयान को अपनी पोस्ट का आधार बनाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, “संशोधित Form 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है.” अदालत ने यह भी कहा कि अभिलेख सामने आने के बाद वह देखना चाहेगी कि Form में किसने और क्या बदलाव किया है. थरूर ने इसी आधार पर सवाल उठाया कि संशोधित Form 6 तैयार करने का फैसला किसने लिया और इसके लिए किसकी अनुमति ली गई.

निर्वाचन आयोग के दावे पर भी सवाल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पहले सर्वोच्च न्यायालय के मई के फैसले का हवाला देते हुए Form 6 के साथ जोड़ी गई अतिरिक्त घोषणा को अदालत की मंजूरी प्राप्त बताया था. अब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद उन्होंने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, निर्वाचन आयोग का कहना है कि Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आयोग के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ऑनलाइन Form के साथ एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी. आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित अपने 24 जून 2025 के आदेश का भी हवाला दिया है, जिसे उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 के फैसले में बरकरार रखा था.

‘मतदाता सूची कोई प्रयोगशाला नहीं’

थरूर ने कहा कि मतदाता सूची कोई प्रयोगशाला नहीं है और Form 6 कोई सामान्य कागज नहीं, बल्कि नागरिक के मताधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है. उन्होंने चार सवाल उठाए- Form 6 किसने बदला, क्यों बदला, किसकी अनुमति से बदला और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति होने का दावा किस आधार पर किया गया? थरूर ने इन सवालों के स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब की मांग की.

विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष का मार्च

इसी विवाद के बीच मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसदों ने संसद मार्ग से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला. विपक्षी सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण रद्द करने की मांग कर रहे थे. पुलिस ने निर्वाचन सदन की ओर बढ़ रहे सांसदों को रोक दिया. इसके बाद सांसद सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी पुलिस के अवरोधक पर चढ़ गए, जबकि प्रियंका गांधी वाद्रा को हिरासत में लेने के लिए एक बस में ले जाया गया. हालांकि वह जल्द ही बस से उतरकर राहुल गांधी के पास पहुंच गईं.



यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल