Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्थायी समिति की दोबारा कमान मिलने पर गदगद हुए शशि थरूर, बोले- 'भारत के...'

स्थायी समिति की दोबारा कमान मिलने पर गदगद हुए शशि थरूर, बोले- 'भारत के...'

शशि थरूर ने विदेश मामले पर संसदीय स्थायी समिति की कमान फिर से मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि इस अशांत दुनिया में भारत के भविष्य के रास्ते पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा करने के लिए इंतजार कर रहा हूं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Oct 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर शनिवार (3 अक्टूबर, 2026) को एक बार से फिर से विदेश मामलों से संबंधित संसद के स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता दोबारा सौंपे जाने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुशी जाहिर की है. वहीं, उन्होंने अपनी अध्यक्षता वाली स्थायी समिति में शामिल किए गए अन्य सदस्यों के नामों के बारे में जानकारी साझा की है.

उन्होंने इस संबंध में शनिवार (3 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में शशि थरूर ने कहा, ‘विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी जारी रखने का सम्मान मिला है. इस उथल-पुथल से भरी दुनिया में भारत के भविष्य के रास्ते पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा करने के लिए इंतजार कर रहा हूं.’

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
बंगाल में UCC को लेकर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा - 'अगले 6 महीने में...'
बंगाल में UCC को लेकर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा - 'अगले 6 महीने में...'
इंडिया
राहुल गांधी के 'डिजिटल सत्याग्रह' पर बोले चिराग पासवान- 'मैंने हमेशा...'
राहुल गांधी के 'डिजिटल सत्याग्रह' पर बोले चिराग पासवान- 'मैंने हमेशा...'
इंडिया
Delhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप
Delhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश, सुसाइड का केस
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश, सुसाइड का केस

शशि थरूर के नेतृत्व वाली स्थायी समिति में कुल कितने सदस्य

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति में शामिल सदस्यों के नामों की घोषणा पिछले महीने 26 सितंबर, 2026 को ही कर दी गई थी. इसमें लोकसभा से शशि थरूर को मिलाकर कुल 21 सदस्य शामिल हैं. हालांकि, लोकसभा से शामिल होने वाले 21 सदस्यों में से अभी एक सदस्य के लिए स्थान खाली है. जबकि इस स्थायी समिति में राज्यसभा से कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं. ऐसे में विदेश मामलों की स्थायी समिति में शामिल सदस्यों की कुल संख्या 31 है.  

लोकसभा से समिति में किन सांसदों को किया गया शामिल

संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति में लोकसभा से जिन सांसदों को शामिल किया है, उनमें, डीके अरुणा, विजय बघेल, अभिषेक बनर्जी, अरुण गोविल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नवीन जिंदल, सुब्रायन के., के. नवस कनि, बाल्य मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, असदुद्दीन ओवैसी, डॉ. प्रदीप कुमार पानिग्रही, मितेशभाई रमेशभाई पटेल, रविशंकर प्रसाद, वाई. एस. अविनाश रेड्डी, अपराजिता सारंगी, पुष्पेंद्र सरोज, प्रनीति सुशीलकुमार शिंदे, बांसुरी स्वराज और डॉ. शशि थरूर शामिल हैं. इसमें एक सदस्य का स्थान अभी रिक्त है.

राज्यसभा में किन सांसदों को किया गया शामिल?

वहीं, संसद के उच्च सदन राज्यसभा से इस संसदीय स्थायी समिति में डॉ. जॉन ब्रिटास, राघव चड्ढा, सागरिका घोष, डॉ. के. लक्ष्मण, सतनाम सिंह संधू, हर्षवर्धन श्रींगला, राजीव शुक्ला, राजेश परमानंद शुक्ला, रतनजीत प्रताप नारायण सिंह और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है. 

यह भी पढ़ेंः CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश, सुसाइड का केस

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 04 Oct 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
CONGRESS LOK SABHA SHashi Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में UCC को लेकर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा - 'अगले 6 महीने में...'
बंगाल में UCC को लेकर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा - 'अगले 6 महीने में...'
इंडिया
राहुल गांधी के 'डिजिटल सत्याग्रह' पर बोले चिराग पासवान- 'मैंने हमेशा...'
राहुल गांधी के 'डिजिटल सत्याग्रह' पर बोले चिराग पासवान- 'मैंने हमेशा...'
इंडिया
Delhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप
Delhi Protests LIVE: CJP का संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन, महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश, सुसाइड का केस
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश, सुसाइड का केस
Advertisement

वीडियोज

शादी के बाद पहली बार साथ दिखेंगे Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal, ‘Tu Hai Meri Kiran’ का बढ़ा बज़
Love & War ने रिलीज से पहले ही कमाए ₹300 करोड़, Ranbir-Alia-Vicky की फिल्म का बड़ा खेल
Isha Rikhi ने Bigg Boss 20 Journey पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘दिल बीच में आ गया, Reality Check मिला’
Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
राजस्थान
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह
रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
'दृश्यम 3' दूसरे दिन भी 50 करोड़ के पार, बनी फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
ट्रेंडिंग
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
ऑटो
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget