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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकीर्ति आजाद की टिप्पणी पर भड़के शरदवत मुखर्जी, आजाद को बता डाला नास्तिक

कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर भड़के शरदवत मुखर्जी, आजाद को बता डाला नास्तिक

पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार में मंत्री शरदवत मुखर्जी ने कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर उन्हें नास्तिक बताते हुए कहा कि "हम सभी सनातनी हैं. वे इस बात को जितना जल्दी समझें, उनके लिए अच्छा होगा."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 11 Nov 2026 08:18 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शरदवत मुखर्जी ने TMC सांसद कीर्ति आजाद की टिप्पणी पर कहा है कि "नास्तिक लोगों को हम एक ही संदेश देंगे कि आप एक बार नास्तिक से आस्तिक होकर देखिए. भगवान राम के जहां मंदिर हैं, वहां 'न' नहीं करते. हम सभी सनातनी हैं. वे इस बात को जितना जल्दी समझें, उनके लिए अच्छा होगा."

बीजेपी नेता की यह टिप्पणी तब आई जब आज़ाद ने कहा कि वह कभी अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाएंगे. उन्होंने भगवान राम द्वारा माता सीता के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, टीएमसी सांसद ने कहा था कि वह भगवान राम को ही पूजा के योग्य एकमात्र देवता नहीं मानते. उन्होंने माता सीता को अपनी माँ बताया और कहा कि वह उनके जन्मस्थान, मिथिला से आते हैं.

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भाई-फोटा में नहीं शामिल हुई 'दीदी'

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि भैया दूज का पर्व उनके धर्म के खिलाफ है. वे धर्म का पालन नहीं करती हैं." शरदवत की यह टिप्पणी ममता बनर्जी के भाई-दूज के मौके पर वार्षिक उत्सव में शामिल न होने पर आई.

बीजेपी सत्ता से नाराज ममता

वार्षिक उत्सव को रद्द करने के पीछे आधिकारिक कारण यह बताया गया है कि ममता बनर्जी राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई सरकार के तहत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित अत्याचार, उत्पीड़न और अंधाधुंध गिरफ्तारियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराना चाहती हैं.

TMC के विधायक कुणाल घोष ने मंगलवार को ही बता दिया था कि "असेंबली चुनाव में सत्ता बदलने के बाद से तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों, आतंकवाद, पुलिस की बर्बरता और झूठे आरोपों में गिरफ़्तारियों को देखते हुए, दीदी ने इस बार विजया नहीं मनाया. परिवार की काली पूजा को रोका नहीं जा सकता. इसलिए उन्होंने अपनी मां की पूजा की. लेकिन वह कोई भाईफोंटा सेरेमनी नहीं मनाएंगी. कोई भी उनसे मिलने आ सकता है. लेकिन दीदी इस बार भाईफोंटा नहीं मनाएंगी. इस बारे में कोई कन्फ़्यूज़न की गुंजाइश नहीं है."

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 11 Nov 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Kirti Azad MAMATA BANERJEE Sharadwat Mukherjee
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